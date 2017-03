Foto: DELFI (Foto no izstādes 'Upe Melānija' LNB)

Šodien, 2. martā, Latvijas Dizaina gada balvas žūrija kopā ar organizatoriem oficiāli paziņoja 20 finālistus, no kuriem rīt, 3. martā, īpašā apbalvošanas ceremonijā Latvijas Dekoratīvās Mākslas un dizaina muzejā tiks noskaidrots galvenās balvas ieguvējs. No pulksten 19.00 apbalvošanas ceremonijai tiešraidē būs iespējams sekot līdzi arī portālā "Delfi".

Kopā Latvijas Dizaina gada balvai no 2017.gada 1. janvāra līdz 1. februārim tika iesniegti 147 dizaina darbi, kuru izvērtēšanā piedalījās starptautiska žūrijas komanda. Iesniegtos darbus katrs žurijas loceklis vispirms izvērtēja individuāli, balstoties uz savu profesionālo kompetenci. 1. martā žūrija kopīgā sapulcē ievēlēja žūrijas priekšsēdētāju Stefanu Viālu un vairāku stundu garu diskusiju rezultātā kopīgi vienojās par 20 labākajiem dizaina darbiem.

Latvijas Dizaina gada balvas finālisti ir: Bērnu balansa ritenītis "Brum Brum", autors – Krišjānis Jermaks; Soma un spēļu komplekts "Ģimenes soma", autors – Biedrība "Droši un koši"; Zīmola dizains "Soma", autors – Zīmolu dizaina studija "Overpriced"; Zīmola identitātes maiņa Rīgas Tehniskajai universitātei, autors – Dizaina studija "Teika"; Datu vizualizācijas rīks "Infogram", autors – "Infogram"; Zīmola īsfilma "Uniform", autors: Ivars Burtnieks; Velosipēda pārvalks iekštelpām "Velosock", autors – Oskars Mickevičs; Vides objekts – paviljons "Parametriskais ledājs", autors – Didzis Jaunzems; Ekspozīcijas dizains "Gaismas pils un Stikla kalns", autors – "Dd studio"; Interjers "Bistro Balts", autors – Zane Tetere-Šulce; Izglītojoša spēle bērniem "Kokotājs", autors – SIA "Oliver Latvia"; Trauku kolekcija "Zeme", autori – Uģis Balodis, Miks Balodis; Izstādes stendu dizains "Civilizācijas nospiedumi", autors – Ilze Kalnbērziņa Praz; Interjers privātmājai Cēsīs, autori – "Outofbox"/ "Lolot design"; Stiklplasta laiva "Rupucis", autors – Jānis Briška; Transformējama mēbele "SO:LO", autori – Aija Priede-Sietiņa, Daneks Sietiņš; Izstāde "Upe Melānija", autori – Mistrus Media, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Melānijas Vanagas muzejs; Modes kolekcija "Savvaļas Putni", autors – "Amoralle"; Pastāvīgā ekspozīcija "Grāmata Latvijā", autori – GAISS/ "Associates, Partners et Sons"/ Latvijas Nacionālā bibliotēka; Mikrofons "Runa", autors – Charles Bušmanis (Bourrier).

"Darbu izvērtēšana bija ilgs process – gan izskatot darbus katram individuāli, gan visai žūrijai kopā Rīgā. Mēs daudz diskutējām, brīžiem nepiekritām viens otra viedoklim un arī mainījām savas domas," atklāj Latvijas Dizaina gada balvas žūrijas priekšsēdētājs, asociētais dizaina profesors Stefans Viāls. "Kopumā vērtēšanas procesā žūrijas locekļi iesaistījās ar patiesu atdevi un rūpību. Mums katram ir stingri uzskati par dizainu, kas ir iesakņojušies no mūsu dažādajām kultūrām – tieši tādēļ darbu vērtēšanas process ir tik aizraujošs. Latvijā ir lieliska radošā pieeja dizainam, tādēļ būs ļoti grūti izvēlēties uzvarētāju."

Latvijas Dizaina gada balvas starptautiskās žūrijas sastāvā šogad ir godalgotās aģentūras "Gagarin" radošais direktors Hringurs Hafsteinsons (Hringur Hafsteinsson), asociētais dizaina profesors un doktorantūras padomnieks, kā arī pētniecības vadītājs dizaina inovācijas projektā "PROJEKT Lab" Nīmas universitātē (University of Nîmes) Stefans Viāls (Stéphane Vial), arhitekte, Oslo Vesterdāles Mākslas, komunikāciju un tehnoloģiju augstskolas (Westerdals Oslo Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology) profesore Vēsma Kontere Makkvilana, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītāja Inese Baranovska, dizainers, kurators un starptautiskās dizaina vasaras skolas MAD izveidotājs Rihards Funts, kā arī Latvijas Mākslas akadēmijas asociētā profesore Barbara Ābele.

Pieteikto darbu fināla izvērtēšanā žūrijas komandai pievienosies LDGB šī gada īpašais viesis – pasaulē vadošā dizaina žurnāla "Frame" līdzdibinātājs un redaktors Roberts Tīmans (Robert Thiemann). 3. martā, pulksten 11.00 Latvijas Mākslas akadēmijas jaunā korpusa K2 auditorijā notiks Latvijas Nacionālās Dizaina gada balvas žūrijas pārstāvju diskusija "Dizaina rīcība/ Design Doing". Tajā dizaina nozares eksperti dalīsies pieredzē, diskutēs un attīstīs praktiskas idejas, kā izmantot dizaina domāšanu inovatīvu produktu radīšanas procesā un dizaina izglītības vides veidošanā.