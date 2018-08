Sestdien, 4. augustā, Rojas pilsētvidē, norisināsies mākslinieku rezidences "Roja Art Lab" noslēguma programma. Tā pulcē dinamisku starptautisku mākslinieku – pētnieku grupu, piedāvājot tiem iespēju veidot eksperimentālus, īpaši esošajai videi radītus darbus. Tā ir atvērta visām mākslas disciplīnām un formātiem, portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāji.

Projekts noslēdzas sesdien, 4. augustā, no pulksten 17.00 līdz pusnaktij ar atvērtām svinībām, kas iekļauj izstādi Rojas pilsētvidē, performances un citas aktivitātes, kuras tapušas dalībniekiem Rojā esot 14 dienas . No vairāk nekā simts pieteikumiem šī gada dalībai "Roja Art Lab" tika izvēlēti : Agata Engelmana no Polijas, Karla Bruneta no Brazīlijas, TAKE 2030 no Lielbritānijas, Latvijas un Taivānas, Endijs Vebsters Darens Rejs no Lielbritānijas, Krišjānis Rijnieks no Latvijas, Enrike Eduardo Roura Perezs no Meksikas, Karla Krahta no Vācijas, Spānijas, kā arī Entinijs Stellacio no ASV.

Rezidences progamma piesaista gan jaunus, gan jau atpazīstamus māksliniekus. Grupa TAKE2030 Rojā vadīs Empātijas pāraides darbnīcu (pulksten 16.00 Dabas klasē, Roja). TAKE2030 savos darbos pēta un iztēlojas nākotnes scenārijus, kas situēti nākotnē, 2030. gadā, pēc-patreizējā interenta un vispārējās sistēmas sabrukuma. "Roja Art Lab" laikā TAKE2030 strādā pie performances HOODIE2030 scenārija izstrādes. Viena no grupas dalībniecēm Šu Lea Čenga ir izvēlēta pārstāvēt Taivānu Venēcijas mākslas bienālē 2019. gadā. Otra grupas dalībniece ir Ilze Black, kas deviņdesmitajos bija viena no mūzikas un mākslas projekta OPEN rīkotājām Rīgā, šobrīd dzīvo un strādā Londonā.

Krišjānis Rijnieks, jauno mediju mākslinieks, Rojā radījis darbu "Objekts ceļmalā" par kuru raksta: "Kāds cits apmeklēja Roju, lai to šeit atstātu. Nav zināms vai vizītei bija iemesls, bet veicot detalizētāku izpēti, var redzēt pazīmes, kas atklāj datu struktūras par no Rojas iedzīvotājiem iekasēto ienākuma nodokļa apjomu un kā tas mijiedarbojas ar vietējās pašvaldības tēriņiem izglītībai un reliģijai.

Jau kādu laiku Latvijas iedzīvotājiem ir pieejami atvērtie dati par savu valsti. Datu kopas aptver tādas jomas kā veselība, enerģija, kultūra, zinātne un citas. Šiem datiem var piekļūt izmantojot internetu un adresi data.gov.lv. Šī instalacija ir mākslinieciska atrasto datu izpēte. Tās mērķis ir motivēt veikt personīgo viedokļa veidošanas metožu revīziju kā arī aicinājums paskatīties uz mums pašiem no tālas augšas."

Brazīlijas mediju māksliniece Karla Bruneta dzīvā audiovizuālā izpildījumā "Robežas" manipulēs videoklipus, audio un skanētus attēlus, kas atveidos ainavas, kas atrastas pastaigās un rotaļās Rojas upē un jūrā. Performances laikā tiks radīts īslaicīgs daudzpusīgs stāstījums par robežu un tās kontroli. Karla pēdējos 10 gadus ir strādājusi ar elektroniskiem mākslas projektiem, kas saistīti ar dabu.

Ikviens, ne tikai Rojas apmeklētājs, var klausīties Darena Reja un Endija Vebstera "Signālos no citas pasaules" - katru dienu, šonedēļ no Roja mākslas laboratorijas. Tajā atlasīti autori, rakstnieki, dzejnieki un mūziķi no Latvijas, ASV, Lielbritānijas un Vācijas pēta un pārraida skaņu, mūzika, tekstus, filma, receptes, politiskās runas, afro-futūrismu, diskotēku, sci-fi, mūsdienu distopijas un pieredzes drupas. Tas ir daļa no projekta Rojā, otra vizuāli apjomīgākā daļa – četrmetrīga koka konstrukciju lode, no kuras tiks pārraidīti "Signāli no citas pasaules", novietota iepretī Rojas luterāņu baznīcai, kāpas virsotnē, vietā, kur Krišjānis Voldemārs pirmoreiz ieraudzīja jūru.

Signālus var klausīties šeit.

Rojas Izstāžu un darbnīcu centrā varat apskatīt "Roja Art Lab" mākslinieku pop-up izstādi, 4. augustā pulksten 17.00 pie Rojas Kultūras centra bērnu laukumā svinīgi ar koncertu tiks atklāta angļu tēlnieka Rodžera Klarka skulptūra, kas tika iesākta pagājušajā vasarā, tāpat dažādi darbi aplūkojami Rojas pilsētvidē un Zvejniecības muzejā.

Mākslinieki uz radošām darbnīcām Rojā pulcējas jau vairāk nekā 20 gadu garumā, un pateicoties tam, tā ir iemantojusi unikālu pilsētvides mākslas kolekciju. "Roja Art Lab" kurators ir Māris Grosbahs.