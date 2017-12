Baltuss jeb īstajā vārdā Baltazars Klosovskis de Rola (Balthasar Klossowski de Rola) izsenis ticis pretrunīgi vērtēts, jo savos darbos atainojis jaunas un pieticīgi ģērbtas meitenes. Viņa 1938. gada gleznā "Terēze sapņo" ("Therese Dreaming") redzama 12 vai 13 gadus veca meitene, sapņaini lūkojamies augšup, kamēr viņas kājas ir pavērtas un redzama apakšveļa.

Mia Merila (Mia Merrill), kura strādā par cilvēkresursu menedžeri kādā Manhetenas finanšu uzņēmumā, uzsāka parakstu vākšanu, jo uzskata, ka glezna "nenoliedzami romantizē bērna seksualizāciju".

"Ja esat daļa no #metoo kustības vai jebkad esat domājuši par mākslas ietekmi uz dzīvi, lūdzu, atbalstiet manus centienus," viņa rakstīja savā "Twitter" profilā.

I put together a petition asking the Met to take down a piece of art that is undeniably romanticizing the sexualization of a child. If you are a part of the #metoo movement or ever think about the implications of art on life, please support this effort. https://t.co/gcCAFDe749

— Mia Merrill (@miazmerrill) November 30, 2017