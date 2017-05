Starptautiskā fotomākslas festivāla "Rīgas Fotomēnesis 2017" programmā īpaša sadaļa veltīta pašizdošanai un fotogrāmatām. Paralēli dažādām ar šo tēmu saistītām lekcijām un pasākumiem, 11. maijā Fon Stricka villā atklāta pašizdošanai un fotogrāmatām veltīta izstāde.

"Self Publish Riga" izstādē apskatāma zviedru mākslinieku Klāras Šelstrēmas un Tobiasa Feldta veidotā instalācija "The Last of The Lucky/ You Can't Always Get What You Want", kā arī vairākas grāmatu kolekcijas – Evitas Gozes kūrētā "Fakti un precizējumi", Latvijas fotogrāmatas un grāmatu maketi, Balkānu reģiona grāmatas (kuratore - Marina Paulenka), "Sputnik Photos" izdotās grāmatas un Šelstrēmas un Feldta veidotās grāmatas (B-B-B-Books).

Izstāde būs aplūkojama 13. maijā līdz plkst. 23.00 un 14. maijā no plkst. 12.00 līdz 18.00.

"Rīgas Fotomēnesis" ir starptautisks fotogrāfijas festivāls, kas iepazīstina ar aktuālo Ziemeļeiropas un Austrumeiropas fotogrāfijā. Šogad "Rīgas Fotomēnesis" notiek no 8. līdz 31. maijam, piedāvājot sešas izstādes un vairāk nekā 10 notikumus ar vienojošo tēmu "Fakti un precizējumi". Pilna festivāla programma pieejama mājaslapā www.rigasfotomenesis.lv.