Portāls "Delfi" sadarbībā ar Latvijas Dizaina gada balvu (LDGB) piedāvā piektdien, 3. martā, pulksten 19.00 tiešraidē vērot kā Latvijas Dekoratīvās Mākslas un dizaina muzejā (DMDM) tiek noskaidrots pirmais LDGB ieguvējs.

Kopā Latvijas Dizaina gada balvai no 2017. gada 1. janvāra līdz 1. februārim tika iesniegti 147 dizaina darbi, kuru izvērtēšanā piedalījās starptautiska žūrijas komanda. Iesniegtos darbus katrs žurijas loceklis vispirms izvērtēja individuāli, balstoties uz savu profesionālo kompetenci. 1. martā žūrija kopīgā sapulcē ievēlēja žūrijas priekšsēdētāju Stefanu Viālu un vairāku stundu garu diskusiju rezultātā kopīgi vienojās par 20 labākajiem dizaina darbiem.

Pieteikto darbu fināla izvērtēšanā žūrijas komandai pievienojās LDGB šī gada īpašais viesis – pasaulē vadošā dizaina žurnāla "Frame" līdzdibinātājs un redaktors Roberts Tīmans (Robert Thiemann).

No 4. marta līdz 9. aprīlim DMDM skatāma izstāde ar 20 labākajiem konkursā iesniegtajiem darbiem.

Latvijas Dizaina gada balva 2017. gadā norisinās pirmo reizi, un to organizē dizaina birojs "H2E" sadarbībā ar Latvijas Kultūras ministriju, Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un Latvijas Mākslas akadēmiju. Latvijas radošo industriju vidē ir tikušas pasniegtas vairākas balvas, taču LDGB jaunievedums ir no līdzšinējās prakses atšķirīgā vērtēšanas kārtība un paplašinātā iespēja sabiedrībai iepazīties ar dizaineru darbiem. Šogad un nākamos trīs gadus balvu atbalsīs IT uzņēmums "Accenture", kas īpaši vēlas izcelt dizainerus digitālajā vidē un sasniegumus šajā jomā Latvijā.