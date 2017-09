Sestdien, 16. septembrī, tiks nosaukts galvenās balvas laureāts, kurš saņems trešo Jāzepa Pīgožņa balvu Latvijas ainavu glezniecībā. Šogad galvenās balvas pretendenti ir mākslinieki Agra Ritiņa (Rēzekne), Nugzars Paksadze (Jūrmala), Aldis Kļaviņš (Liepāja), Madara Gulbis (Rīga), Alberts Pauliņš (Tukums), Meldra Bula (Rīga) un Andrejs Ģērmanis (Rīga).

Galveno balvu – tēlnieka Jāņa Strupuļa veidoto apzeltīto sudraba medaļu un naudas balvu 3000 eiro – pasniedz Preiļu novada dome. Godalgotais darbs tiek dāvināts Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejam topošajai Latvijas ainavu ekspozīcijai Preiļu pilī.

Balvas pasniegšanas ceremonija notiks pulksten 14.00 Preiļu kultūras nama lielajā zālē. Pasākumu vadīs aktieris Jānis Paukštello, muzicēs folkloras kopa "Rūžupes veiri".

2017. gadā Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā konkursa izstāde pulcēja 135 dažādu tautību un vecuma māksliniekus no visas Latvijas, kas žūrijas vērtējumam iesniedza 238 mākslas darbus. Izstādei žūrija izraudzīja 97 autoru 125 darbus.

Šogad žūrijā darbus vērtēja žūrijas priekšsēdētāja, māksliniece Silva Linarte (Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā galvenās balvas laureāte 2016. gadā), māksliniece Vita Merca (Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā konkursa izstādē 2015. gadā saņēma laikraksta "Latvijas Avīze" speciālbalvu), mākslas zinātniece Ingrīda Burāne, mākslinieki Juris Ģērmanis, Kārlis Siliņš, Jānis Anmanis un Jānis Strupulis.

Balvas pasniegšanas nedēļā Preiļos jau tradicionāli notiek īpaši pasākumi. Laikā no 11. septembra līdz 15. septembrim notiks 3. Jāzepa Pīgožņa vārdā nosauktais mākslinieku plenērs. Šogad tajā piedalīsies mākslinieki no visiem Latvijas reģioniem un arī no Lietuvas. Savukārt 15. septembrī Preiļu kultūras namā tiks svinēta Jāzepa Pīgožņa dzimšanas diena ar plenēra darbu izstādes atklāšanu un mākslinieku piedalīšanos.

Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā konkursa izstāde pavasarī bija apskatāma Rīgā Sv. Pētera baznīcā, un tagad tā apmeklētājiem ir atvērta Preiļu kultūras nama izstāžu zālē (2. stāvā). Daļa no konkursa izstādes darbiem patlaban ir apskatāmi Latgales Kultūrvēstures muzejā Rēzeknē. Novembra beigās izstāde ceļos uz Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeju. Visās izstādes norises vietās apmeklētājiem ir iespēja nobalsot par sev tīkamāko gleznu.

Jāzepa Pīgožņa balvu Latvijas ainavu glezniecībā 2015. gadā iedibināja Preiļu novada dome un Rīgas dome sadarbībā ar Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Sv. Pētera baznīcas pārvaldi, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeju, Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Mākslas akadēmiju, Jāņa Anmaņa Jauno talantu atbalsta fondu, un idejas autoriem – kinorežisoru un gleznotāju Jāni Streiču, un māksliniekiem Jāni Anmani un Jāni Strupuli. 2015. gadā galveno balvu saņēma Latvijas Universitātes profesors, mākslinieks Roberts Muzis, 2016. gadā – māksliniece Silva Linarte.