Izvērtējot izstādes un mākslinieku darbus, kas bija apskatāmi laika posmā no 2017. gada 1. aprīļa līdz 2017. gada 30. jūnijam, Purvīša balvas ekspertu darba grupa balvai, kas tiks pasniegta 2019. gada aprīlī, ir nominējuši Pauli Liepu, Evelīnu Vidu (Deičmani) un Andrē Vidu, portālu "Delfi" informē Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) pārstāve Nataļja Sujunšalijeva .

Paulis Liepa nominēts par izstādi "Daiļo mākslu kabinets", kas bija apskatāma Mūkusalas Mākslas salonā no 2017. gada 23. marta līdz 6. maijam.

Mākslas zinātniece Astrīda Rogule par Pauļa Liepas nomināciju izsakās atzīnīgi: "Pārliecinoša, radoša un tehniska manifestācija vienā no sarežģītākajiem mākslas izteiksmes līdzekļiem – grafikā. Papīru haotiskie klājumi, nopleķotie foni un faktūru nenoteiktība mijiedarbē ar organizētu cilvēku izdomātu kontroles sistēmu: shēmām, grafikiem un šķērsgriezumiem veido blīvas zonas iztēlei, kuras pats autors sauc par "patiesības meklējumiem". Šajā Pauļa Liepas personālizstādē sietspiedes kolāžas iegūst jaunu, semantiski pamatotu sadarbības partneri – mākslas darba rāmi. Tie veido īpašu skatuvi viņa darbiem, ironiski sasaucoties ar izstādes nosaukumu - daiļo mākslu kabinets. Iestiklojums vēl pastiprina apziņu, ka stāsts un emocija, kas paslēpta zem tā, ir pārdomāta un pabeigta."

"Grafiķis Paulis Liepa pietuvojies satraucošiem aktuāliem notikumiem no savas puses – izmantojot rasējumu, plānu un grafiku tēlus. Atsvešinātā, it kā reģistrējošā maniere, no vienas puses, ļauj viņam rīkoties ar savu jau iekrāto vizuālo zīmju arsenālu, no otras – izsaka ikdienišķi bezpalīdzīgu situāciju, kad globālas kataklizmas caur medijiem liekas tik tuvu kā vēl nekad, bet iespējas ietekmēt lēmumu pieņēmējus ir attālinājušās," papildina mākslas kritiķis Vilnis Vējš.

Savukārt Evelīna Vida (Deičmane) un Andrē Vida nominēti par izstādi "Kopā viens" galerijā "Alma", kas tika atklāta 29. maijā un ir apskatāma līdz 21.jūlijam."Abu autoru veikums atstāj totāla mākslas darba iespaidu. Andrē Vidas komponētās skaņas un mūzika, video performance un Evelīnas atrasto priekšmetu un arte povera garā veidotie objekti rada savdabīgu mix, kas jaunā līmenī attīsta Evelīnas Vidas (Deičmanes) foto projektā "Melnās pasakas" aizsākto privāto mitoloģiju ar citu mediju līdzekļiem – fantastiskiem objektiem, video darbu, zīmējumiem. Tīra, līdz absolūtam izsvērta ekspozīcija," vērtē mākslas zinātniece Inese Riņķe.

"Trausla, čukstos izteikta divu pasauļu satikšanās – kur katrs solis tiek sperts ar pietāti, gaidot otra reakciju. Skaņa meklē ausis, bet attēls – acis, un abas taustošās sajūtas ir izdevies notvert vienuviet, turklāt nolīdzsvarotā intensitātē. Instalācija veido tiltu ne vien starp vīrieti un sievieti, bet arī - dabisko un mākslīgo, kā arī mistisko un ikdienišķo, paverot plašas iespējas interpretācijai," papildina mākslas zinātniece, kuratore, Mūkusalas Mākslas salona vadītāja Sniedze Kāle.

Kopumā eksperti šajā periodā nominācijām izvirzīja sešus mākslas notikumus, tai skaitā Vikas Ekstas interaktīvo tiešsaistes izstādi "Snakes and Ladders", Ievas Kraules izstādi "Maldugunis", grupas "F5" izstādi "Britu zinātnieki par dogo" un Mārtiņa Eņģeļa un Andreja Strokina performanci izstādes "Trash Museum" ietvaros.