Ar konkursa izstādes "Martinsona balva" atklāšanu un godalgu pasniegšanu 6. jūlijā ir noslēgusies II Latvijas Starptautiskā keramikas biennāles programma, portālu "Delfi" informē Daugavpils Marka Rotko mākslas centra Tatjana Černova.

Godinot izcilo Daugavpilī dzimušo keramiķi Pēteri Martinsonu (1931–2013), jau otro reizi keramikas biennāles starptautiski žūrētajā konkursā "Martinsona balva" tika pasniegtas balvas. Starptautiskajai konkursa izstādei tika iesniegti 395 pieteikumi, no kuriem žūrija atlasīja 94 mākslinieku keramikas darbus, kas pārstāv 29 pasaules valstis. Atklājot konkursa izstādi Rotko centrā Daugavpilī, starptautiska žūrija piešķīra Zelta (5000 eiro), Sudraba (3000 eiro) un Bronzas (2000 eiro) godalgas starptautiskajā un nacionālajā kategorijā, kopā sadalot 20 000 eiro lielu balvu fondu.

Zelta godalgu nacionālajā kategorijā ieguva latviešu keramiķe Juta Rindina, savukārt sudraba un bronzas godalgas saņēma jaunie mākslinieki Kristīne Nuķe-Panteļejeva (sudrabs) un Kaspars Geiduks (bronza). No starptautiskās keramikas mākslas arēnas žūriju visvairāk uzrunāja japāņu mākslinieces Akiko Taniguči (Akiko Taniguchi) veikums, par kuru māksliniece saņēma Martinsona balvas zelta godalgu. Sudrabs tika piešķirts itāļu māksliniecei Sarai Dario (Sara Dario), savukārt bronzas godalgu izpelnījās mūsu kaimiņvalsts Lietuvas māksliniece Rūta Šipalīte (Rūta Šipalytė).

Tāpat žūrija atzīmēja arī citu mākslinieku darbus, pasniedzot goda rakstus Andrim Vēzim no Latvijas, Helmī Brugmanei (Helmie Brugman) no Nīderlandes un Kimī Ino (Kimie Ino) no Japānas. Īpašu pārsteigumu šīgada pasākumā sagādāja Latvijas, Lietuvas un Igaunijas uzņēmumi, kas piegādā preces keramiķiem. Izcilā latviešu māksliniece Elīna Titāne saņēma žūrijas goda rakstu un arī Latvijas uzņēmuma SIA "Keramserviss" dāvanu karti 200 eiro vērtībā. Igauņu māksliniecei Annikai Tederei (Annika Teder) tika pasniegta Igaunijas uzņēmuma "Kerako" dāvanu karte 200 eiro vērtībā, savukārt lietuviešu māksliniekam Rītam Jakimavičam (Rytas Jakimavičius) tika pasniegta "Keramikams.lt" dāvanu karte 200 eiro vērtībā. "Martinsona balvas" izstādes atklāšanu kuplināja Izraēlas mākslinieku Roja Mājana (Roy Maayan) un Liatas Segalas (Liat Segal) performance "Plašu ierakstītājs", kā arī beļģu-rumāņu mākslinieces Anas Marijas Asanas (Ana Maria Asan) performatīvās instalācijas "Nākotnes atmiņas: cietokšņa sievišķais pētījums", kas skatāmas Daugavpils cietokšņa Nikolaja vārtos, kā arī Daugavpils cietokšņa kultūras un informācijas centrā.

Latvijas Starptautiskās keramikas biennāles ietvaros Rotko centra jaunajā izstāžu sezonā ir skatāma 2016. gada "Martinsona balvas" Nacionālās zelta godalgas saņēmēja Daiņa Pundura personālizstādes "Ekspozīcija cietoksnī". Turklāt visi mākslas centra apmeklētāji vārēs apskatīt arī 2016. gada "Martinsona balvas" starptautiskās zelta godalgas ieguvējas, nīderlandiešu mākslinieces Marijas-Žozē Komello (Marie-Josee Comello), instalāciju "Meitene zilajā".

Latvijas Starptautiskā keramikas biennāle ar pasākumiem Rīgā, Siguldā, Ogrē, Daugavpilī, Rēzeknē, Lūznavā un Panevēžā (Lietuva) notika no 2. līdz 6. jūlijam Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros ar mērķi attīstīt laikmetīgās keramikas nozari, veicināt Baltijas valstu sadarbību un cildināt Latvijas laikmetīgās keramikas ciltstēva Pētera Martinsona radošo veikumu.

Šīgada Latvijas Starptautiskā keramikas biennāle ir oficiāli noslēgusies, taču visas biennāles izstādes, kas tika atklātas Rīgā, Ogrē, Siguldā, Rēzeknē, Lūznavā, Daugavpilī un Panevēžā (Lietuvā), turpinās:

02.07.–26.07.

Izstāde "Lietuvas laikmetīgā keramika. Panevēžas Starptautisko keramikas simpoziju kolekcija";

Izstāde "Igaunijas laikmetīgā keramika. Kas mani saista";

Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā, Uzvaras bulvārī 2a, Rīgā.

02.07.–06.08.

Izstāde "Latvijas laikmetīgā keramika";

Viesnīcā "Pullman Riga Old Town", Jēkaba ielā 24, Rīgā.

03.07.–29.07.

Pētera Martinsona /1931-2013/ keramikas un grafikas darbu izstāde "Torņi";

"Siguldas Tornis", Ausekļa ielā 6, Siguldā.

03.07.–19.08.

Valdas Podkalnes un Haralda Jegodzienska izstāde "Atspulgi";

Ogres vēstures un mākslas muzejā, Brīvības ielā 36, Ogrē.

04.07.–25.07.

Izstāde "Ķīpsalas keramika";

Panevēžas pilsētas mākslas galerijas Keramikas paviljonā, Republikas ielā 3, Panevēžā, Lietuvā.

05.07.–31.07.

Nīderlandiešu mākslinieces Žakomeinas Stēnas (Jacomijn Steen) izstāde "Mana ciema ļaudis";

Lūznavas muižā, Rēzeknes novadā, Lūznavā.

15.06.–05.08.

Izstāde "Latgales keramika. Keramika Latgalē";

Latgales Kultūrvēstures muzejs, Atbrīvošanas aleja 102, Rēzekne.

06.07.–09.09.

Starptautiskā konkursa izstāde "Martinsona balva";

Daiņa Pundura izstāde "Ekspozīcija cietoksnī";

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā, Mihaila ielā 3, Daugavpilī.