Pēc pārdošanas izsolē 'pašiznīcinās' noslēpumainā ielu mākslinieka Banksija darbs

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Iespējams, vienu no saviem spožākajiem jokiem piektdienas, 5. oktobra vakarā, Londonā izspēlējis noslēpumainais un leģendām apvītais ielu mākslinieks Benksijs (Banksy). Viens no viņa atpazīstamākajiem darbiem "Meitene ar balonu" (Girl With Balloon) pašiznīcinājies pēc tam, kad tas "Sotheby's izsolē tika nosolīts par 1,4 miljoniem ASV dolāru.