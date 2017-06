'Photoshop' digitalizējis 100 gadus vecas Munka otas

"Adobe" nācis klajā ar unikālu projektu "Radošuma apslēptie dārgumi" ("The Hidden Treasures of Creativity"), kurā pirmo reizi digitalizētas vairāk nekā 100 gadus vecās Edvarda Munka gleznošanas otas, tādējādi cerot iedvesmot jauno paaudzi, ziņo Lielbritānijas medijs "The Independent".