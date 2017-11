Bērnu balvas idejas radītāja ir grāmatu sērijas "Mākslas detektīvi" autore Luīze Pastore, kura pirmo gadu aicināja bērnus no visas Latvijas iesaistīties mākslas vērtēšanas procesos, gluži tāpat kā tas jau vairākus gadus notiek citās mākslas nozarēs – "Literatūras Gada balvā", "Spēlmaņu nakts" balvā, Bērnu balvā arhitektūrā u. c., kur bērnu viedoklis ir līdzvērtīgs žūrijas vērtējumam. Pastore stāsta, ka bērnu vērtējums par aplūkojamo mākslu bijis atbruņojoši godīgs, taču vienlaikus arī pārsteigumiem pilns – bērni brīvprātīgi izvēlējās un bija spējīgi vērtēt arī tādus mākslas darbus, kuru auditorija ir nobriedušāks mākslas pārzinātājs, līdz ar to iecerēts, ka balva norisināsies arī turpmāk, pievēršoties aktuālajām izstādēm.

Kopumā balvas vērtējumā piedalījās 120 bērni, un cīņa par godalgu bija gana sīva. Balsojuma priekšgalā izvirzījās trīs mākslinieki – Sandra Krastiņa par darbu "Vai vējš?", Dace Lielā par darbu "Pie Dzintara jūras" un balsojuma laureāts Juris Utāns par darbu "Pieturā". Jura Utāna mākslas darbu "Pieturā" bērni izvēlējušies kā labāko, jo tas ir "ar mīlestību gatavots", "tur viss ir visprecīzāk uzzīmēts", tas ir "ļoti 3D", "skaists un ļoti grūts".

Atminoties darba tapšanu, Juris Utāns stāsta, ka tā tiešām ir pavisam īsta dzelzceļa pietura Ogrē, kuru mākslinieks, kavējot laiku, sācis skicēt. Kopš tā brīža aizritējuši 30 gadi, un nu šis darbs kļuvis par pirmās "Bērnu balvas mākslā" laureātu.

Juris Utāns balvā saņēma mākslinieces Elīnas Brasliņas radītu "Bērnu balvas" krekliņu.

Jura Utāna darbu "Pieturā" var apskatīt Latvijas Nacionālā mākslas muzeja pamatekspozīcijas zālē "Latvijas māksla 1985–2000".