Pirmo reizi izstādīs nacistu nolaupītos Monē, Rodēna un Maijola darbus

Klods Monē, Ogists Rodēns un Aristīds Maijols. Šie ir tikai daži no meistaru vārdiem, kuru darbi tika uzieti mākslas darbu kolekcionāra Kornēliusa Gurlita (Cornelius Gurlitt) krājumā. Par daudziem no šiem darbiem pastāv aizdomas, ka tos nolaupījuši nacisti, raksta "The New York Times".