'Purvīša balvai 2019' izvirza Kristapu Epneru, Andu Lāci un 'Orbītu'

Izvērtējot izstādes un mākslinieku darbus, kas bija apskatāmi laika posmā no 2018. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, Purvīša balvas ekspertu darba grupa balvai, kas tiks pasniegta 2019. gada aprīlī, ir nominējusi Kristapu Epneru, Andu Lāci un tekstgrupu ''Orbīta'', portālu "Delfi" informē balvas rīkotāju pārstāvji.

Kristaps Epners ir nominēts par darbu ''Forget Me Not'' Kristapa Morberga rezidencē Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles ietvaros (02.06.–28.10.2018.).

Nominācijas pamatojums: ''Divos video darbos izvērstais stāsts par dzejnieka Miervalda Kalniņa labprātīgo došanos uz Sibīriju dažādo mūsu izpratni par šī reģiona kultūrvēsturisko nozīmi. Atrašanās dziļā perifērijā spēja sniegt drošību un patīkamu vientulību kā peldēšana laivā vienatnē ezerā. Vienlaikus tā bija piedzīvojumiem bagāta, nepieradināta teritorija, kurā smelties interesantu vielu kā hronikai, tā sarakstei ar labāko draugu un dažādām radošām izpausmēm. Šeit nav nekā no traumatiskajiem stāstiem par izputināto dzīvi un zvērīgajiem apstākļiem,'' izvēli pamato mākslas zinātniece, kuratore, Mūkusalas Mākslas salona vadītāja Sniedze Kāle.

Foto: Kristaps Epners. Fragments no darba ‘’Forget Me Not’’

Tekstgrupa ''Orbīta'' (Artūrs Punte, Vladimirs Svetlovs, Sergejs Timofejevs un Aleksandrs Zapoļs) nominēta par izstādi ''No kā rodas dzeja'' peldošajā mākslas galerijā ''Noass'' (16.05.–14.07.2018.).

Nominācijas pamatojums: ''Izstādē ''No kā rodas dzeja?'' viss ir tik gaumīgs, tik stilīgs – tieši tas, ko mēs gaidām no māksliniekiem. Tomēr ne tikai atminamu motīvu izmantojums un lietpratīga apspēle padara šo izstādi tik kārojamu, tik gandarījošu vismaz manas paaudzes skatītāja acīm. Vislielākie nopelni, bez šaubām, pienākas intonācijai – labi pazīstamajai grūtsirdībai, kas sajaukta ar maskulīnu sapņainumu,'' - mākslas kritiķis Vilnis Vējš.

Foto: No haosa organizācijas. Aleksandrs Zapols. Foto: Andris Priedīte

Anda Lāce nominēta par performanci ''Daudz laimes!'' Rīgas performanču festivāla ietvaros (15.06.2018.).

Nominācijas pamatojums: ''Prieks, ka māksliniece turpina attīstīt sev raksturīgo smalki daudznozīmīgo un nebūt ne vienkāršo ķermeņa un telpas valodu. ''Daudz laimes!'' šķiet izcils piemērs tam, kā caur mākslu iespējams pietuvoties jēgpilnajam – nekāda patosa, uzbāzīgu vēstījumu vai pseidofilozofisku klišeju. Anda Lāce dzīves trausluma skaistumu izdzīvojusi caur emocionāli jaudīgu simbolismu. Viņas performances lakoniskais eksistenciālisms ir nospriegots līdz tai pakāpei, kurā mākslinieciskā realitāte šķiet patiesāka par dzīvi,'' stāsta Santa Hirša.

''Andas Lāces performance ''Daudz laimes!'' ir vēl viens mēģinājums panākt izlīgumu ar vainas apziņu, kas pulsē attiecībās starp labu gaumi un padomju vidusšķiras vēsturi kā personīgo mantojumu. Viņai tas ir izdevies bez ciniskas augstprātības vai hipsterīgas asprātības. Tiešā un pārnestā nozīmē balansējot starp nostaļģiju un šodienas pragmatismu, viņa pārkausē ''less is more'' principu mokoši garas ilgstamības performancē,'' papildina "ABLV Charitable Foundation"mākslas programmu vadītājs, kurators Kaspars Vanags.

Foto: Anda Lāce. Performance ‘’Daudz laimes!’’

Kopumā eksperti šajā periodā nominācijām izvirzīja 10 mākslas notikumus, tostarp arī:

Ievas Epneres videodarbu ''Zaļā skola'' izstādes ''Pārnēsājamās ainavas'' ietvaros LNMM (28.04.–17. 06.2018.);

Katrīnas Neiburgas darbu ''Mazsālītie garie gurķi'' un Andra Eglīša un Katrīnas Neiburgas kopdarbu ''Ligzda'' Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles ietvaros (02.06.–28.10.2018.);

Mētras Saberovas darbu ''Putty'' izstādes ''Glandula Mammae'' ietvaros Paula Stradiņa Medicīnas Vēstures muzejā (30.05.–02.09.2018.);

Pauļa Liepas darbu sēriju Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles ietvaros (02.06.–28.10.2018.) un viņa personālizstādi ''Kas ir šis laiks?'' Māksla XO galerijā (30.05.–26.06.2018.);

Ērika Apaļā gleznu sēriju ''Diaries from Earth'' Sporta ielas 2 kvartālā Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles ietvaros (02.06.–28.10.2018.);

GolfClayderman personālizstādi ''Mīlas viesulis Golfa klubā'' LNMM izstāžu zāles Arsenāls Radošajā darbnīcā (15.06.–29.07.2018.);

Ausmas Auziņas personālizstāde ''Iztēle ir īstenība'' galerijā ''Istaba'' (21.05.–14.07.2018.).

No 2016. gada 8. decembra līdz 2019. gada 10. janvārim Purvīša balvas ekspertu darba grupā darbojas LNMM Laikmetīgās mākslas kolekcijas glabātāja, mākslas zinātniece Astrīda Rogule, LNMM Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītāja, mākslas zinātniece un kuratore Inese Baranovska, mākslas kritiķis Vilnis Vējš, ABLV Charitable Foundation mākslas programmu vadītājs, kurators Kaspars Vanags, mākslas zinātniece, kuratore, Mūkusalas Mākslas salona vadītāja Sniedze Kāle, mākslas zinātniece Inese Riņķe un mākslas zinātniece un kritiķe Santa Mičule - Hirša.

Purvīša balva dibināta 2008. gada sākumā un tiek pasniegta reizi divos gados.