Latviešu mākslinieku Rasas un Raita Šmitu darbs "Biotricity. Mikropasauļu svārstības" līdz 2018. gada 5. augustam apskatāms plaši pazīstamajā Karlsrūes Mākslas un mediju tehnoloģiju centrā ZKM, Vācijā, izstādē "Open Codes", portālu "Delfi" informē mākslinieku pārstāvji.

Mēs dzīvojam globalizētā pasaulē, kuru kontrolē un rada digitālie kodi. No komunikācijas līdz transportēšanai (cilvēku, preču un ziņu), visu vada kodi. Matemātiķi un mehāniķi ir radījuši jaunu, rīkos balstītu pasauli, kuru palīdz būvēt inženieri, fiziķi un programmētāji.

ZKM izstādē "Open Codes" izstādīti darbi, kas balstās digitālos un analogos kodos. Tie vizualizē un izskaidro sarežģīto kodu dinamiku un kā tā ietekmē mūsu pasauli. Kopš dibināšanas 1989. gadā ZKM ar savām izstādēm, pētniecības projektiem un savdabīgajiem nodibinājumiem kā, piemēram, pasaulē vienīgo laboratoriju novecojušām videosistēmām, kurā speciālisti restaurē, digitalizē un arhivē videomākslu, ir attīstījies par vadošo institūciju mediju mākslas jomā.

Šmitu darbs "Biotricity. Mikropasauļu svārstības" pēta baktēriju elektrības ražošanas procesu, padarot to redzamu un dzirdamu. ZKM centrā izstādīta gan baktēriju baterijas instalācija, kas ražo elektrību reāllaikā, gan "time lapse" video no mākslas darba "Dīķa baterija". Brīvdabas objekts sastāv no sešām "baktēriju baterijas" šūnām, kas 2014. gada rudenī tika uzstādīts LU Botāniskā dārzā dīķī, bet 2016. gadā "Van Abbe" laikmetīgās mākslas muzejā Eindhovenā, Nīderlandē. Tie ir reāllaika attēli un mērījumi – cik voltus katru minūti saražo katra baterija "Baktēriju baterijas" tehnoloģijas pētīšanā RIXC mākslinieki jau vairākus gadus sadarbojas ar biologu Artūru Grudulu un citiem LU Cietvielas Fizikas institūta zinātniekiem. Pēcāk, apkopojot mākslas darbu datus, tiek veidotas mākslas vizualizācijas.