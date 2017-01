Izstādes "Nordic ID" pamatā ir mēģinājumi atbildēt uz jautājumiem par to, ko mūsdienās nozīmē ziemeļu identitāte un kā tā atspoguļojas arhitektūrā. Izstādi ir sagatavojis Baltijas jūras valstu arhitektūrai un dizainam veltītais žurnāls "Project Baltia" (Sanktpēterburga), projekta vadītājs – žurnāla "Project Baltia" galvenais redaktors Vladimirs Frolovs. Pirmoreiz tā tika demonstrēta Maskavas 3. Arhitektūras biennālē.

Idejas īstenošanai tika uzaicināti kuratori no Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas un Igaunijas (Martins Keidings, žurnāla "Arkitekten" redaktors, Anderss Melsoms, žurnāla "Conditions" redaktors, Daniels Gollings, žurnāla "Form" redaktors, Tuomass Toivonens, arhitekts, arhitektu biroja "NOW" līdzīpašnieks, Villems Tomiste, arhitekts, arhitektu biroja "Stuudio Tallinn" līdzīpašnieks), aicinot viņus piedāvāt savas personiskās versijas par ziemeļu identitātes fenomena izpratni arhitektūrā. Katrs kurators izvēlējās piecus arhitektūras projektus savā dzimtajā zemē, kuri pēc kuratora ieskata vislabāk atbilst šai idejai. Izstādes formāts tika iecerēts kā piecu neatkarīgu viedokļu, kurus apvieno "Nordic ID" ideja, platforma un iegūtais rezultāts ir 25 arhitektūras projekti – 25 ziemeļu identitātes.

Foto: Oke Esons Lindmans. Bērnudārzs "Tellus" Stokholmā (Zviedrija). 2010. Arhitekti: "Tham & Videgård Architects".

Arhitektūras izstādē ir pārstāvēti tādi gan Ziemeļeiropā, gan citviet pasaulē atzinību guvuši arhitektu biroji kā "Bjarke Ingels Group", "NORD Architects", "Dorte Mandrup Architects", "Cobe, Lundgaard & Tranberg Arkitekter" no Dānijas; "Snøhetta Oslo AS", "TYIN Tegnestue Architects", "Jensen & Skodvin Architects", "Studio Fredrik Lund", "Brendeland & Kristoffersen" no Norvēģijas; "Tham & Videgård Arkitekter", "General Architecture", "Marge Arkitekter", "Vera Arkitekter", "Mats Fahlander" no Zviedrijas; "Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy", "Esa Ruskepää Architects", "Huttunen-Lipasti-Pakkanen Architects and Martti Kalliala" no Somijas; "Stuudio Tallinn", "KOSMOS", "ZiZi&YoYo", "PLUSS" no Igaunijas.

"Nordic ID" Latvijā bijusi skatāma jau dažādās vietās, bet pirmo reizi to varēs aplūkot arī Latgales reģiona iedzīvotāji Rēzeknē. 11. janvārī pulksten 13.00 Latgales vēstniecības "Gors" 1. stāva semināru zālē notiks Latvijas Arhitektūras muzeja vadītājas Ilzes Martinsones lekcija "Ziemeļu identitāte un Latvijas arhitektūra", uz kuru aicināti mākslas un dizaina studenti un ikviens interesents.

Izstādi piedāvā Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā sadarbībā ar Latvijas Arhitektūras muzeju. Izstādes norisi Latvijā atbalsta Norvēģijas Karalistes vēstniecība Latvijā, Zviedrijas Karalistes vēstniecība Latvijā, Somijas Republikas vēstniecība Latvijā, Igaunijas Republikas vēstniecība Latvijā un Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā.