Trešdien, 12. aprīlī, pulksten 15.00 ES Mājā tiks atklāta komiksu izstāde "Stāsta tie, kuri ceļā", kurā iekļauti komiksi, kurus zīmējuši jaunatnes darbinieki no Latvijas, Vācijas, Polijas un Portugāles.

Izstādes atklāšanas laikā apmeklētāji varēs izmēģināt savus spēkus komiksu zīmēšanā un apgūt dažādus komiksu zīmēšanas paņēmienus. Kopā ar apmeklētājiem zīmēs vairākas izstādē redzamo darbu autores, tostarp komiksu māksliniece, grāmatas "Big City Violets" autore Hanuka Lohrengel, starpkultūru un miera izglītības projektu vadītāja Laura Bužinska, māksliniece, modes dizainere Aleksandra Berlinere un radošo darbnīcu vadītāja Ella Ruicēna.

Izstādes darbi tapuši ar Eiropas Komisijas programmas ''Erasmus+: Jaunatne darbībā'' atbalstu starptautiska apmācību kursa "ComICS: Creating InterCultural Stories" norises laikā.

Apmācību kurss "ComICS: Creating InterCultural Stories" 2017. gada janvārī notika Latvijā un deva iespēju jaunatnes, izglītības un sociālajā jomā strādājošajiem mācīties par komiksu izmantošanu starpkultūru izglītībā. Daudziem dalībniekiem šī bija pirmā komiksu radīšanas pieredze. Komiksos atspoguļoti viņu starpkultūru pieredzes stāsti un pārdomas.

Apmācību kursu organizēja biedrība ''Grafiskie Stāsti'' no Latvijas sadarbībā ar organizācijām "Pracownia Innowacji Edukacyjnych i Spolecznych "Po co?"" no Polijas, ''Jugendakademie Walberberg'' no Vācijas un ''Rota Jovem'' no Portugāles. Apmācības vadīja starptautiska komanda – neformālās izglītības apmācītāja Sintija Lase un "kuš!" komiksu redaktore Sanita Muižniece no Latvijas, apmācītājs Kšištofs Vjatrs no Polijas un komiksu māksliniece Amanda Baeza no Čīles/Portugāles.

Izstāde būs apskatāma līdz šī gada 30. aprīlim ES Mājā, Aspazijas bulvārī 28, darba dienās no pulksten 10.00 līdz 18.00 un sestdienās – līdz pulksten 14:00.