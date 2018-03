Rīgas starptautiskajā laikmetīgās mākslas biennālē (RIBOCA) piedalīsies 99 mākslinieki, to skaitā 10 mākslinieku kolektīvi, portālu "Delfi" informē RIBOCA pārstāve Inese Dābola.

Gandrīz trešdaļa dalībnieku ir no Baltijas valstīm un gandrīz 70 procenti – no Baltijas reģiona (Polijas, Zviedrijas, Dānijas, Somijas un Vācijas). Pārējie māklsinieki ir no visas pasaules – Korejas, Argentīnas, Venecuēlas, Kolumbijas un Dienvidāfrikas, kā arī Krievijas, Beļģijas, Nīderlandes, Spānijas, Portugāles, Šveices, Grieķijas un Bulgārijas.

Latviju biennale pārstāvēs Andrejs Strokins, Andris Eglītis, Ēriks Apaļais, Kristaps Epners, Ieva Epnere, Ieva Balode, Katrīna Neiburga, tekstgrupa "Orbīta", Paulis Liepa un citi.

Biennāles mākslinieku vidū būs arī amerikāņu-lietuviešu eksperimentālā kino leģenda Jons Meks (1922).

Pilns mākslinieku saraksts atrodams raksta beigās.

Jau ziņots, ka publiskā atklāšana notiks 2018. gada 2. jūnijā. Biennāli ar nosaukumu "Viss bija mūžīgs, līdz pārstāja tāds būt" (Everything Was Forever, Until It Was No More) veido RIBOCA1 galvenā kuratore Katerīna Gregos kopā ar tās dibinātāju un komisāri Agniju Mirgorodsku.

Biennālē, deviņās dažādās norises vietās, tiks izstādīti 113 darbi, starp tiem 49 ir jaunradīti. Dažādās pilsētas vietās tiks arī uzstādīti 10 vides objekti. Daudzi māslinieki skatītāju vērtējumam nodos vairāk kā vienu darbu, tādējādi sniedzot iespēju gūt dziļāku priekštatu par viņu radošajām praksēm.

To mākslinieku vārdi, kuri piedalīsies biennāles publiskajā programmā un veiks performances, tiks izziņoti vēlāk.

ASI* (The Agency of Singular Investigations), Krievija (dibināta 2014)

Aleksisa Bleika (Alexis Blake, ASV/Nīderlande (dz. 1981))

Aleksiss Destops (Alexis Destoop, Beļģija/Austrālija (dz. 1971))

Adriāns Viljars Rohass (Adrián Villar Rojas, Argentīna (dz.1980))

Andrejs Strokins*, Latvija (dz.1984)

Andris Eglītis*, Latvija (dz.1981)

Anaīka-Lū Pitlūda (Annaïk-Lou Pitteloud, Šveice/Beļģija (dz.1980))

Anne Duk Hee Džordana (Anne Duk Hee Jordan, Koreja/Vācija (dz.1978))

Ariana Loze (Ariane Loze*, Beļģija (dz.1988))

Aslans Gaisumovs, Čečenija (dz.1991)

Augusts Serapins (Augustas Serapinas*, Lietuva (dz.1990))

Klemenss fon Vēdemeijers (Clemens von Wedemeyer*, Vācija (dz.1974))

Diāna Leloneka (Diana Lelonek, Polija (dz.1988)

Diāna Tamane*, Latvija/Beļģija (dz.1986)

Emīlija Škarnulīte (Emilija Škarnulytė, Lietuva/Vācija (dz.1987))

Ēriks Keselss (Erik Kessels*, Nīderlande (dz.1966))

Ēriks Apaļais, Latvija (dz.1981)

Eve Kīlere (Eve Kiiler, Igaunija, (dz.1960))

Femke Herregrāvena (Femke Herregraven*, Nīderlande (dz.1982))

Fernando Sančess Kastiljo (Fernando Sánchez Castillo, Spānija (dz.1970))

Hans Hogerbruge (Han Hoogerbrugge, Nīderlande (dz.1963))

Hanna Andberte (Hannah Anbert*, Dānija (dz.1984))

Hanss Rozenstrēms (Hans Rosenström*, Somija (dz.1978))

Henrike Naumane (Henrike Naumann*, Vācija) (dz.1984)

IC-98, Somija (dibināts 1998)

Ieva Balode, Latvija (dz.1981)

Ieva Epnere*, Latvija (dz.1977)

Indre Šerpitīte (Indrė Šerpytytė*,Lietuva/Apvienotā Karaliste (dz.1983))

Ivars Vērmē (Ivar Veermäe, Igaunija/Vācija (dz.1982))

Jakobs Kirkegārds (Jacob Kirkegaard, Dānija (dz.1975))

Džeimss Bekets (James Beckett, Zimbabve/Nīderlande (dz.1977))

Jāni Ruscika (Jani Ruscica, Somija (dz.1978))

Johanna Gustafsone-Firsta (Johanna Gustafsson-Fürst, Zviedrija (dz.1973))

Johanness Heldēns (Johannes Heldén, Zviedrija (dz.1978)) &

Hokans Jonsons (Håkan Jonson, Zviedrija (dz.1978))

Jons Meks (Jonas Mekas, Lietuva/ASV (dz.1922))

Žiljens Šarjērs (Julian Charrière, Francija (dz.1987))

Jūlians Rozefelts (Julian Rosefeldt, Vācija (dz.1965))

Julijons Urbons (Julijonas Urbonas, Lietuva (dz.1981))

Karels Koplimetss (Karel Koplimets*, Igaunija (dz.1986))

Katažina Pžezvaņska (Katarzyna Przezwańska, Polija (dz.1984))

Katrīna Neiburga, Latvija (dz.1978)

Šerština Hamiltone (Kerstin Hamilton*, Zviedrija (dz.1978))

Kristaps Epners*, Latvija (dz.1976)

Kustā Saksi (Kustaa Saksi), Nīderlande (dz.1975))

Līna Sība (Liina Siib*, Igaunija (dz.1963))

Linna Hēršmane-Līsone (Lynn Hershman-Leeson, ASV (dz.1941))

Mārtens vanden Ende (Maarten Vanden Eynde*, Beļģija (dz.1977))

Marko Montjels-Soto (Marco Montiel-Soto, Venecuēla/Vācija (dz.1976))

Marge Monko*, Igaunija (dz.1976)

Marina Pinska (Marina Pinsky*, Krievija/Beļģija (dz.1986))

Marisa Benjamima, Portugāle/Vācija (dz.1981)

Marks Dions*, ASV (dz.1961)

Marjama Džafri (Maryam Jafri, Pakistāna/Dānija (dz.1972))

Melānija Bonajo (Melanie Bonajo, Nīderlande, (dz.1978))

Maikls Landijs (Michael Landy*, Apvienotā Karaliste (dz.1963))

Mihaels Zailštorfers (Michael Sailstorfer*, Vācija (dz.1979))

Minna Rainio & Marks Robertss, Somija/Apvienotā Karaliste (dz.1974, dz.1970)

Nabils Butross (Nabil Boutros, Ēģipte/Francija (1954))

Nedko Solakovs*, Bulgārija (dz.1957)

Nikolass Kozakis (Nicolas Kozakis, Grieķija/Beļģija (dz.1967)) & Rauls Veneigems (Raoul Vaneigem, Beļģija (dz.1934))

Nikoss Navridiss*, Grieķija (dz.1958)

Osvaldo Masjā (Oswaldo Maciá*, Kolumbija/Apvienotā Karaliste (dz.1960))

Orbita, Latvia (dibināta 1999)

Paulis Liepa*, Latvija (dz.1978)

Petra Bauere, Zviedrija (dz.1970) & Rebeka Kaca-Tora (Rebecka Katz-Thor*, Zviedrija (dz.1982))

Roberts Kušmirovskis (Robert Kuśmirowski*, Polija (dz.1973))

Sandra Kosorotova*, Igaunija (dz.1984)

Saša Hūbere (Sasha Huber, Šveice/Somija (dz.1975) & Petri Sāriko (Petri Saarikko*, Somija (dz.1973))

Saskija Holmkvista (Saskia Holmkvist*, Zviedrija (dz.1971))

Sisela Tolāsa (Sissel Tolaas*, Norvēģija/Vācija (dz.1963))

Sputnik photos*, Polija/Slovākija/Baltkrievija (dibināts 2006. g. Polijā)

Stelioss Faitakis*, Grieķija (dz.1976)

Stīne-Marī Jakobsena (Stine-Marie Jacobsen*, Dānija (dz. 1977))

Svens Johne, Vācija (dz.1976)

Tausa Mahačeva (Taus Makhacheva*, Dagestāna (dz.1983))

Tēmu Korpela (Teemu Korpela*, Somija (dz.1980))

Tīlmans Vendlands (Tilman Wendland*, Vācija (dz.1969))

Tobiass Zelonijs (Tobias Zielony*, Vācija (dz.1973))

Trevors Peiglens (Trevor Paglen, ASV (dz.1974))

Valio Čenkovs (Valio Tchenkov*, Bulgārija/Vācija (dz.1966))

Vladimirs Svetlovs, Latvija (1973)

Virons Erols Verts*, Turcija/Vācija (dz.1975)

Jevgeņijs Zolotko (Jevgeni Zolotko*, Igaunija (dz.1983))

Žilvins Landzbergs (Žilvinas Landzbergas*, Lietuva (dz.1979))

*Ar zvaigznīti atzīmēti jaunradītie darbi