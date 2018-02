Šovasar Latvijā jau divpadsmito gadu pulcēsies mākslinieki un fotogrāfijas interesenti no visas pasaules, lai piedalītos starptautiski atzītu fotogrāfu meistardarbnīcās, veidotu jaunus kontaktus un iedziļinātos medija aktualitātēs. Pieteikumi Starptautiskajai Fotogrāfijas vasaras skolai Kuldīgā tiek gaidīti līdz 30. martam, portālu "Delfi" informē rīkotāji.

International Summer School of Photography (ISSP), kas aizsākās 2006. gadā, atzīta par Eiropā labāko fotogrāfijas vasaras skolu – tai katru gadu konkursa kārtībā piesakās arvien vairāk fotogrāfu un vizuālo mākslinieku no visas pasaules. Šogad ISSP norisināsies no 28. jūlija līdz 5. augustam Pelču pilī pie Kuldīgas. Pēc gadu garas radošās pauzes tiek piedāvāti vairāki jaunumi – papildus četrām fotogrāfijas meistarklasēm ar izciliem, pasaulē atzītiem pasniedzējiem pirmo reizi notiks arī īpaša meistarklase fotogrāfijas kuratoriem, kā arī ISSP Rezidence, kurā mākslinieki varēs attīstīt savus individuālos projektus. Vakaros paredzēta plaša lekciju un diskusiju programma, kas būs atvērta visiem interesentiem.

ISSP meistardarbnīcu pasniedzēji pārstāv dažādas fotogrāfijas jomas – atzītā ASV fotogrāfa Džeisona Fulforda (Jason Fulford) vadībā studenti rotaļīgā veidā eksperimentēs ar vizuālās valodas iespējām, Lielbritānijas dokumentālās fotogrāfes Līsas Barnardas (Lisa Barnard) darbnīcā veidos jaunus darbus, izmantojot Kuldīgā pieejamos fotogrāfiskos arhīvus. Meistarklasē ar japāņu kuratori Jumī Goto (Yumi Goto) un Nīderlandes fotogrāfu Janu Rosēlu (Jan Rosseel) būs iespēja veidot fotogrāmatu maketus. Starp pasniedzējiem ir arī atzītais itāļu fotogrāfs Salvatore Vitale un Protiks Sarkers (Sarcker Protick) no Bangladešas, kuru kopīgi vadītajā darbnīcā studenti veidos fotogrāfiskus stāstus, apvienojot attēlus, tekstu un skaņu. Spānijas kuratores, kritiķes un pasniedzējas Natašas Kristijas (Natasha Christia) radošajā laboratorijā studenti pievērsīsies fotogrāfijas kuratoru praksei. Pieredzējušiem māksliniekiem šogad pirmo reizi iespējams pieteikties ISSP Rezidencei.

Starptautiskās Fotogrāfijas vasaras skolas dalībnieki deviņu dienu garumā fotogrāfijas profesionāļu vadībā intensīvi veidos projektus noslēguma izstādei – fotogrāfiju sērijas, grāmatas, multimediju darbus un instalācijas.

ISSP oficiālā valoda ir angļu. Lai pieteiktos dalībai Vasaras skolā, padziļināti un aktīvi jāinteresējas par fotogrāfiju kā mākslas izteiksmes līdzekli, kā arī jāsagatavo portfolio ar personīgajiem projektiem. Latvijas un kaimiņvalstu dalībniekiem iespējams pieteikties stipendijai, kas daļēji sedz skolas dalības maksu.

Pieteikties ISSP var līdz 30. martam. Plašāku informāciju par pieteikšanos, kā arī meistarklašu detalizētus aprakstus var atrast ISSP mājaslapā.