No 29. jūlija līdz 4. augustam Pelču pilī, Kuldīgas novadā, norisināsies divpadsmitā Starptautiskā Fotogrāfijas vasaras skola (International Summer School of Photography jeb ISSP). ISSP ietver arī apjomīgu vakaru lekciju programma, kurā uzstāsies starptautiski atpazīstami fotogrāfi un citi nozares profesionāļi. Nedēļas noslēgumā notiek dalībnieku izstāde.

ISSP aizsākās 2006. gadā, un kopš tā laika ir attīstījusies par vienu no labākajām neformālās fotogrāfijas izglītības platformām Eiropā, kas ik gadu piesaista atpazīstamus fotogrāfijas pasniedzējus, ekspertus un augsta līmeņa dalībniekus no visas pasaules. ISSP fotogrāfijas lekciju programmā uzstāsies šā gada vasaras skolas pasniedzēji, īpašie viesi un daliībnieki. Prezentācijas, diskusijas un lekcijas notiks Pelčos un ir atvērtas visiem fotogrāfijas un vizuālās mākslas interesentiem bez maksas.

ISSP 2018 lekciju un notikumu programma



Svētdiena, 29. jūlijs

20.00 – 20.15 – ISSP stāsts – vadītājas Jūlijas Berkovičas prezentācija par organizācijas attīstību.

20.15 – 21.45 Džeisona Fulforda (Jason Fulford, ASV) lekcija "Modernais Prometejs"

Džeisons Fulfords ir amerikāņu fotogrāfs, redaktors un izdevniecības "J&L Books" līdzdibinātājs. Lekcijā viņš prezentēs savus jaunākos darbus, kas radīti no "pārpalikumiem".

Pirmdiena, 30. jūlijs

20.00 – 21.00 Lizas Barnardas (Lisa Barnard, Lielbritānija) lekcija "Kanārijputns un āmurs".

Liza Barnarda ir fotogrāfe, kuras interešu lokā ir estētika, politika un militarizācija. Viņas jaunāko projektu "The Canary and the Hammer" iedvesmojusi 2008. gada finanšu krīze, un tas atspoguļo sabiedrības attiecības ar zeltu. 2019. gada aprīlī to grāmatā izdos pazīstamā MACK izdevniecība.

21.00 – 21.45 Salvatores Vitales (Salvatore Vitale, Itālija/Šveice) lekcija "Redzamais un neredzamais".

Salvatore Vitale ir fotogrāfs un "YET magazine" dibinātājs un galvenais redaktors, kurš uzaudzis Palermo, Itālijā, bet šobrīd dzīvo Šveicē.

21.45 – 22.30 Sarkera Protika (Sarker Protick, Bangladeša) lekcija "Laiks rādis".

Bangladešā dzīvojošais fotogrāfs Sarkers Protiks rada darbus, kas pēta laika, gaismas un skaņas iespējas. Viņa portreti, ainavas un fotosērijas stāsta par personiskās un nacionālās vēstures īpatnībām.

Otrdiena, 31. jūlijs

20.00 – 21.00 Natašas Hristijas (Natasha Christia, Spānija) lekcija "The Family of No Man un es: par varu, dzimti un kūrēšanu"

Kuratore, publiciste un pasniedzēja Nataša Hristija stāstīs par izstādi "The Family of No Man", ko viņa kopā ar Bredu Fojerhelmu kūrēja Arlas fotofestivālā, īpaši izceļot dzimtes un lomu jautājumus fotogrāfijas pasaulē.

21.15 – 22.30 Džona Flītvuda (John Fleetwood, Dienvidāfrika) lekcija "Par Photo: un viedokļi par Āfrikas fotogrāfiju".

Džons Flītvuds ir kurators, redaktors, un vada Photo: - fotogrāfijas platformu kuratoriāliem un izglītības projektiem, kas saistīti ar Āfrikas kontinentu. Viņš stāstīs par saviem projektiem un iepazīstinās ar vairāku Āfrikas fotogrāfu darbu.

Trešdiena, 1. augusts

20.00 – 21.00 Jumī Goto (Yumi Goto, Japāna) un Jana Rosēla (Jan Rosseel, Beļģija) lekcija "Fotogrāmata kā objekts / Fotogrāmata – kam tā rūp?"

Kuratore un redaktore Jumī Goto un fotogrāfs un grāmatu veidotājs Jans Rosēls jau gadiem vada darbnīcas, palīdzot fotogrāfiem pārvērst savus darbus grāmatu formatā. Viņi stāstīs par to, kāpēc un kā veidot paštaisītas grāmatas, un par vizuālās stāstniecības principiem.

21.15 – 22:30 Lekcija – saruna ar fotogrāfiem Federiko Klavarīno (Federico Clavarino, Itālija), Niko Baumgartenu (Nico Baumgarten, Vācija) un fotogrāfu un grafikas dizaineri Nikolasu Polli (Nicolas Polli, Šveice)

Ceturtdiena, 2. augusts

20.00 – 22:30 ISSP Rezidentu un dalībnieku prezentācijas, pirmā daļa

Piektdiena, 3. augusts

20.00 – 22.30 ISSP dalībnieku prezentācijas, otrā daļa

Sestdiena, 4. augusts (Kuldīgā)

19.30 – ISSP 2018 noslēguma izstādes atklāšana Kuldīgas Mākslas namā, 1905. gada ielā 6

22.00 – ISSP 2018 noslēguma darbu projekcijas brīvdabas kinoteātrī "Goldingen Knight Cinema", Kuldīgas Pilsētas dārzā

ISSP 2018 vakaru programmas norises vieta: Pelču speciālā internātpamatskola, Pelčos, Kuldīgas novadā, LV-3322. Lekciju valoda – angļu.

Vairāk par programmu – ISSP mājaslapā.