No 1. janvāra ir uzsākta pieteikšanās pirmajai Latvijas Dizaina gada balvai (LDGB), kuru organizē dizaina birojs "H2E" sadarbībā ar Latvijas Kultūras ministriju, Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un Latvijas Mākslas akadēmaiju. Pieteikt savus darbus balvai būs iespējams līdz 1. februārim.

"Latvijas Dizaina gada balva vēlas uzsākt sarunu par dizainu un tā klātesamību visdažādākajās nozarēs. Konkursa uzdevums ir gan atzinīgi novērtēt un izcelt labākos dizaina darbus, gan popularizēt dizaina nozari Latvijā. Ik gadu darbus vērtēs izcila žūrija – arī šogad tās priekšgalā ir personības, viedokļa līderi, kuru vērtējumā un darbu analīzē ir vērtīgi ieklausīties. Svarīgi, lai dalība konkursā ikvienam dalībniekam ir būtisks ieguvums un solis izaugsmē, radot dizaina risinājumus, kas dara pasauli labāku," uzsver Ingūna Elere, LDGB organizatore, dizaina biroja "H2E" radošā direktore.

Līdz šim izziņotās balvas žūrijas sastāvā ir godalgotās aģentūras "Gagarin" radošais direktors Hringurs Hafsteinsons (Hringur Hafsteinsson), asociētais dizaina profesors un doktorantūras padomnieks, kā arī pētniecības vadītājs dizaina inovācijas projektā "PROJEKT Lab" Nīmas universitātē (University of Nîmes) Stefans Viāls (Stéphane Vial), arhitekte, Oslo Vesterdāles Mākslas, komunikāciju un tehnoloģiju augstskolas (Westerdals Oslo Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology) profesore Vēsma Kontere McQuillan, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītāja Inese Baranovska, dizainers, kurators un starptautiskās dizaina vasaras skolas MAD izveidotājs Rihards Funts, kā arī Latvijas Mākslas akadēmijas asociētā profesore Barbara Ābele.

Latvijas radošo industriju vidē ir tikušas pasniegtas vairākas balvas, taču Latvijas Dizaina gada balvas jaunievedums ir no līdzšinējās prakses atšķirīgā vērtēšanas kārtība un paplašinātā iespēja sabiedrībai iepazīties ar dizaineru darbiem. Apvienojot savu pieredzi un zināšanas, kompetenti žūrijas pārstāvji no Latvijas un ārvalstīm kopīgās diskusijās izvērtēs pieteikumus pēc vienlīdzīgiem kritērijiem, nedalot atsevišķās kategorijās.

Darbu pieteikšana Latvijas Dizaina gada balvai norisināsies no 2017. gada 1. janvāra līdz 1. februārim. Katrs pretendents konkursam var iesniegt ne vairāk kā divus darbus. No 10. februāra līdz 2. martam žūrija, kuras sastāvā ir gan starptautiski, gan vietējie jomas profesionāļi, izvērtēs visus iesniegtos darbus un finālam izvirzīs 20 labākos. 1. martā tiks izziņoti finālisti, kurus apbalvos īpašā ceremonijā 2017. gada 3. martā. No 2017. gada 4. marta līdz 9. aprīlim LDGB finālistu darbi publiskai apskatei tiks izstādīti Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. Pēc 9. aprīļa LDGB darbi apskatei būs pieejami citviet Latvijā un ārvalstīs.

Latvijas Dizaina gada balva (LDGB) ir ikgadējs, nacionāls dizaina nozares konkurss, kura mērķis ir apzināt un popularizēt Latvijas dizaineru labākos sniegumus un veicināt nozares augstvērtīgu attīstību.