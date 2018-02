"Daudzi no mums izjutuši stāvokli, kura laikā apzināmies, ka atrodamies sapnī. Izstādē redzamā interaktīvā instalācija ir māksliniecisks mēģinājums atveidot šī kontrolēta sapņa pieredzi no dažādiem skatu punktiem, izmantojot virtuālās realitātes (VR) un paplašinātās realitātes (AR) tehnoloģijas," raksta izstādes veidotāji.

Atsaucoties uz Žana Bodrijāra filozofisko traktātu "Simulacres et Simulation" paplašinātās realitātes instalācija izmanto atmiņu par sapni kā virtuālās pasaules konstruēšanas motīvu. Izstādē stāsts par sapņu pasauli tiek atklāts lēnām, to reālajā telpā atainojot ar pakāpeniskām izmaiņām. Simulācijām iespējams piekļūt no četriem punktiem – VR un AR maskām.

Zemapziņa nepārtraukti uztver, pārstrādā, uzkrāj un reproducē daudz derīgas informācijas, līdz ar to nodrošinot pašreizējo un gaidāmo situāciju atspoguļošanos smadzenēs. Daļa zemapziņas satura nonāk apziņā viegli, daļa – ar grūtībām un tikai īpašos apstākļos, bet daļa apziņai praktiski nav pieejama. Tā pēdējos gados ir izveidojušies jauni eksperimentāli rīki, kas varētu dot iespēju pētniekiem kādu dienu redzēt viņu sapņus nomodā vai varbūt pat izraisīt sapņu iestāšanos.

Izstādes atklāšana būs 22. februārī pulksten 17.00.

Zane Zelmene ir absolvējusi vizuālās komunikācijas nodaļu Latvijas mākslas akadēmijā, papildinot zināšanas jauno mediju mākslas nodaļā Lisabonas mākslas universitātē, Portugālē. Māksliniece galvenokārt darbojas mediju mākslas laukā un savā praktiskajā darbībā eksperimentē ar dažādām jaunajām tehnoloģijām – virtuālo realitāti, videoprojekciju kartēšanu un 360֯ video. Darbos galvenokārt tiek pētīta mijiedarbība starp mākslu, zinātni un dabu, senatni un mūsdienīgumu, pretstatiem un to līdzās pastāvēšana laikā un telpā.

Zanes Zelmenes izstāde "Simulacrum" RIXC galerijā apskatāma līdz 14. aprīlim. Darba laiks: no pirmdienas līdz sestdienai, 12.00 – 18.00; svētdien – brīvs. Ieeja bez maksas.

Izstādes var arī apskatīt gidu pavadībā (latviešu, angļu un krievu valodā). Pieteikšanās rakstot e-pastu uz rixc@rixc.org vai zvanot 67228478.