Mākslas muzeja "Rīgas Birža" Makarta zālē 28. aprīlī plkst. 18.00 sarunu ciklā "12 piektdienas vakaru personības" viesosies muzeja direktore Daiga Upeniece, kuras stāstījuma centrā būs Pītera Paula Rubensa (1577–1640) glezniecība un karaliskās kolekcijas. Lekcijas tiešraidei varēs sekot līdzi no portālā "Delfi" un Borisa un Ināras Teterevu fonda profilā vietnē "Facebook" no plkst. 18.00.

Glezna "Cerera un divas nimfas" (Prado, Madride), kas aplūkojama izstādē "Prado 12 raksturi", ir daļa no Spānijas karaļa Filipa IV kolekcijas. Šoreiz saruna būs par Rubensa laika galmiem, pasūtījumiem un viņa laika karaļu, hercogu un kardinālu kolekcionēšanas kaislību.

""Cerera un divas nimfas" ir divu mākslinieku – figurālās glezniecības un flāmu baroka dižmeistara Pītera Paula Rubensa un kluso dabu virtuoza Fransa Sneidersa – kopdarbs. "Cerera un divas nimfas" līdz nokļūšanai "Prado" kolekcijā, rotāja "Real Alcázar de Madrid" sienas. Kailie, vitālie nimfu un romiešu auglības dievietes Cereras ķermeņi un augļiem pārpildītais rags pauž zemes radošo spēku un simbolizē pilnību. Lai arī tēmai ir izvēlēts antīkais sižets, izstādes kontekstā tā iegūst nedaudz citu raksturu – skatoties meistarīgi gleznotajos, no puritānisma aizspriedumiem brīvajos sieviešu ķermeņos, nepiespiestajā kustību plastikā, rodas asociācijas, kas vedina šos tēlus definēt kā visa pirmsākumu – Ievu no Paradīzes dārza. Jo arī Paradīze ir pilnība. Cerera ir arī viens no Rīgas Biržas nama (1856) simboliskajiem tēliem, kas rotā ēkas fasādi un galeriju interjerus, atklājot šīs ēkas arhitekta Haralda Jūliusa Boses (1812–1894) ieceri radīt ēku – bagātības simbolu – formās, kas ir tuvas Venēcijas palaco arhitektūrai. Tas norāda uz šī antīkā personāža popularitāti dažādos gadsimtos un kultūrās.," stāsta Mākslas muzeja "Rīgas Birža" vadītāja Daiga Upeniece.

Jau ziņots, ka piektdienu vakaros līdz 14. jūlijam interesentiem būs iespēja plašāk iepazīt spāņu, franču un holandiešu kultūru, katru no šiem vakariem veltot konkrētam izstādes darbam un valstij, kuru tas pārstāv. Biļetes cena vienam sarunu vakaram: 5 eiro. Vietu skaits ierobežots. Biļetes iespējams iegādāties iepriekšpārdošanā Mākslas muzeja "Rīgas Birža" biļešu kasē. Uz 28. arpīļa pasākumu visas biļetes izprādotas.

Izstāde "Prado. 12 raksturi" Mākslas muzejā Rīgas birža aplūkojama līdz 16. jūlijam.

Sarunu ciklā izstādē turpmāk viesosies Francijas Kultūras institūta direktors Žils Bonviāls (5.05.), bijusī Latvijas vēstniece Spānijas Karalistē Aija Odiņa (12.05.), modes vēsturniece Edīte Parute (19.05.), Spāņu kultūras centra SÉNECA direktors Havjers Fernandess Kruss (26.05.), kultūrpētnieks Deniss Hanovs (2.06.), režisore Māra Ķimele (9.06.), mākslas zinātniece Ksenija Rudzīte (16.06.), mākslas zinātniece Vita Birzaka (30.06.) un pēdējās sarunās – pārsteiguma viesis no "Prado" muzeja (14.07.).