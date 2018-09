Savukārt balvas kandidātu darbu izstādi Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Lielajā zālē būs iespējams apskatīt jau pirms laureāta paziņošanas – no 2019. gada 23. marta līdz 9. jūnijam. Laikā no izstādes atklāšanas līdz laureāta nosaukšanai skatītājiem būs iespēja balsot arī par savu favorītu, kas tāpat kā balvas ieguvējs taps zināms "Purvīša balvas 2019" ceremonijā.

"Purvīša balvas 2019" kandidāti tiks nosaukti 2019. gada janvārī. Žūrija Rīgā pulcēsies 2019. gada 11. aprīlī.

"Ierasts, ka "Purvīša balvu" pasniedzām jau februārī, tādēļ vienmēr radās zināma veida problēmas ar gada noslēguma izvērtējumu, apkopojumu, un "Purvīša balvas" veidotāji nonāca nelielā laika trūkumā,'' LNMM direktore Māra Lāce skaidro izmaiņas "Purvīša balvas" norises gaitā. ''Ja līdz šim mēs paziņojām laureātu un tikai tad atklājām izstādi, tad šoreiz izstāde tiks atklāta vispirms, tādējādi darbus nododot arī skatītāju vērtējumam. Šīs izmaiņas dos iespēju ikvienam sekot līdzi izstādei, piedalīties balsošanā, kā arī aktīvāk iesaistīties diskusijā par to, kāds ir rezultāts."

"Purvīša balvas" laureātu izvēlēs starptautiska žūrija septiņu profesionāļu sastāvā. Šobrīd savu dalību žūrijā ir apstiprinājuši: Udo Kitelmans (Udo Kittelmann), "Nationalgalerie" - 17 Berlīnes muzeju apvienības (Berlīne) direktors; Milēna Orlova, izdevuma "The Art Newspaper Russia" galvenā redaktore; Galila Barzilai-Olandē (Galila Barzilai Hollander), mākslas kolekcionāre (Beļģija); Ursula Krincingere (Urzula Krinzinger), Galerie Krinzinger (Vīne) vadītāja un īpašniece; Imants Tillers, latviešu izcelsmes austrāliešu mākslinieks (Kūma); Māra Lāce, LNMM direktore; Jānis Zuzāns, "Purvīša balvas" patrons, SIA "Alfor" valdes priekšsēdētājs

Iepazīstinot ar "Purvīša balvas 2019" žūrijas locekļiem, mākslas portāls "Arterritory.com" un kultūras projektu aģentūra "Indie" sadarbībā ar LNMM laikā no 10. aprīļa līdz 12. maijam piedāvā īpašu ekspozīciju – iespēju Latvijas Nacionālā mākslas muzeja trešā stāva vestibilā skatīt daļu no kolekcionāres Galilas Barzilai-Olandē mākslinieku radīto krēslu kolekcijas. Tas ir viens no viņas krājuma vairāk nekā 20 dažādajiem tematiskajiem un konceptuālajiem atzariem. Šīs izstādes idejiskais sākumpunkts ir krēsla kā objekta ceremoniālais un vienlaikus daudzietilpīgais raksturs, tālab šis šķietami vienkāršais un ikdienišķais priekšmets regulāri nonācis mākslinieku uzmanības lokā. "Krēslā ir kaut kas no pašiem pamatiem, tas iemieso kopā būšanu. Līdzko jūs ienākat telpā, ir šis aicinājums: apsēdieties! Sajūta, ka esat gaidīts. Krēsls ir ļoti cieši saistīts ar komunikāciju," saka pati kolekcionāre. "Manā kolekcijā krēsli ir absolūti mākslas objekti, katrs no tiem ir atšķirīgs un ar savu personisko stāstu."

Jau ziņots, ka 14. septembrī LNMM Kupola zālē tika atklāts "Purvīša balvas" speciālprojekts – Kriša Salmaņa, Annas Salmanes un Kristapa Pētersona radīta lielformāta skaņas skulptūra "Daudzskanis".

"Purvīša balva" tiek piešķirta reizi divos gados vienam māksliniekam vai mākslinieku grupai, kas pārstāv Latvijas mākslu ar izcilu darbu, kurš dziļi saistīts ar sava laikmeta norisēm un kurā ir saite starp mūsdienu dzīvi, garīgiem ideāliem un absolūtām vērtībām. Par balvas laureātu kļūst viens no autoriem, ko izvirzījusi profesionālu ekspertu komisija un kas saņēmis īpaši izveidotas, starptautiskas žūrijas augstāko vērtējumu. Balvas apjoms ir 28 500 eiro (ieskaitot nodokļus). "Purvīša balva" ir lielākā balva vizuālās mākslas jomā Latvijā.