Otrdien, 20. martā, pulksten 11.00, divas dienas pirms Ivara Selecka jaunās filmas "Turpinājums" pirmizrādes, kinoteātrī "Splendid Palace" sadarbībā ar Latvijas Kino muzeju tiks atvērta Ivara Selecka filmu plakātu izstāde – atskats uz spilgtākajiem kadriem režisora daiļradē, portālu "Delfi" informē izstādes veidotāju pārstāvji.

Izstādē varēs apskatīt plakātus no filmām "Pasaules paplašināšana" (1980, mākslinieks Ilmārs Blumbergs), "Zolitūde" (1990, mākslinieks Juris Putrāms), "Maestro bez frakas" (1985, mākslinieks Ilmārs Blumbergs), "Meklēju vīrieti" (1983, mākslinieks Māris Ārgalis), "Sieviete, kuru gaida" (1978, māksliniece Maija Tabaka) un "Šķērsiela" (1988, mākslinieks Ilmārs Blumbergs), "Apcirkņi" (1973), "Jaunie laiki Šķērsielā" (1999, mākslinieks Ilmārs Blumbergs), "Kapitālisms Šķērsielā" (2013, mākslinieks Ilmārs Blumbergs) un "Turpinājums" (2018, mākslinieks Ivs Zenne).

20. gadsimta 70. un 80. gadi ir īpaši spilgts posms Latvijas plakātmākslā. Mākslas zinātniece Ramona Umblija rakstījusi, ka "spēja dokumentēt šī laikmeta elpu un vienlaicīgi pārvērst to spēcīgos mākslas tēlos, ļauj astoņdesmito gadu latviešu plakātmākslu salīdzināt ar mūsu tā laika dokumentālo kino."

"LKA Rīgas Kino muzeja krājumā ir liela Latvijā uzņemtu filmu plakātu kolekcija – aptuveni 1300 plakātu no dažādiem laika posmiem, sākot no pašas pirmās Latvijā uzņemtās spēlfilmas "Es karā aiziedams" (1920, režisors Vilis Segliņš) līdz pēdējos gados tapušām filmām. No krājumā esošajiem Ivara Selecka filmu plakātiem piedāvājam iepazīt Ilmāra Blumberga, Maijas Tabakas, Māra Ārgaļa un Jura Putrāma veidotos plakātus. Tieši ar Ilmāru Blumbergu Ivaram Seleckim sadarbība bijusi visilgstošākā un radošākā, aizsākoties 1980. gadā filmas "Pasaules paplašināšana" (1980) laikā, kad Blumbergs ir uzmanību piesaistošs, daudzsološs jauns mākslinieks, raisot filmas grupas interesi uzaicināt tieši viņu kā filmas vizuālā tēla veidotāju. Blumbergs radījis plakātus arī režisora triloģijai par Šķērsielu, radot zīmīgu un atmiņā paliekošu filmas vizuālo identitāti, ko redzēsim arī izstādē," atklāj Zane Balčus, LKA Rīgas Kino muzeja vadītāja.

Savukārt jaunākās Ivara Selecka filmas "Turpinājums" plakāta autors Ivs Zenne saka: "Mans redzējums, veidojot filmas "Turpinājums" plakātu, radās noskatoties "melno" materiālu, kas uzreiz manā prātā uzbūra vienojošo kadru. Savā ziņā man bija ļoti viegli izdomāt konceptu, jo pašam mājās ir septiņgadīgs bērns, kurš skolā sāks iet rudenī, bet tā septiņgadnieku sajūta man ir pazīstama. Likās, ka izteiksmes līdzekļiem jābūt minimāliem, tādiem, kādus šī vecuma bērni it kā varētu izveidot paši. Gribēju to saulainās bērnības sajūtu, kas, manuprāt, plakātā ir lieliski attēlots."

Filma "Turpinājums" tapusi Nacionālā kino centra programmā "Latvijas filmas Latvijas simtgadei". Tā stāsta par pieciem bērniem, kas nāk no dažādiem Latvijas novadiem un uzsāk skolas gaitas 1. klasē. Filma seko viņu gaitām visa pirmā skolas gada garumā. "Turpinājums" režisors Ivars Seleckis ir viens no leģendārās Rīgas dokumentālās kino skolas pamatlicējiem. Savukārt filmas radošajā komandā ietilpst operators Valdis Celmiņš, producenti Antra Gaile un Gints Grūbe, komponists Kārlis Auzāns, skaņu režisors Ernests Ansons, montāžas režisore Andra Dorša, montāžas un scenārija konsultante Krista Burāne, varoņu izpēti veica Dace Dzenovska un Antra Gaile.