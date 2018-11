'Staro Rīga' būs īpašs mākslinieka Ginta Gabrāna darbs 'Transrealitātes Zirgu iela'

Valsts svētku laikā festivāla "Staro Rīga" programmā no 16. līdz 19. novembrim, kā viens no izmēros iespaidīgākajiem objektiem būs apskatāms mākslinieka Ginta Gabrāna jaunākais projekts "Transrealitātes Zirgu iela". Projekts būs aplūkojams Vecrīgā, Zirgu ielas posmā no Līvu laukuma līdz Doma laukumam, portālu "Delfi" informē mākslinieka pārstāvji.

Zirgu ielā varēs nonākt no vienas pasaules otrā – papildinātajā realitātē, kas kļūst redzama viedierīcēs, izmantojot lietotni SAN. Izgaismotā ielas posmā no Līvu laukuma līdz Doma laukumam pilsētniekiem pavērsies jaunas telpas, kas pastāv paralēli reālajai. Tur būs ieraugāma gan levitējoša stratosfēras arhitektūra, gan jaunradītas paralēlās pasaules, gan ar pašu vietu savīti papildinātās realitātes elementi.

Lietotne SAN ir lejupielādējama skatītāju viedierīcēs bez maksas san.lv (AppStore un GooglePlay).

Jau ziņots, ka gaismas festivāls "Staro Rīga" šogad norisināsies no 16. līdz 19. novembrim. Objekti katru dienu būs apskatāmi no pulksten 17.00 līdz 23.00.