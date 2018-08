Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs (LLMC) ar īpašu notikumu programmu no 6. līdz 9. septembrim Rīgas Cirka ēkā atklās laikmetīgās mākslas festivālu " Survival Kit 10.0". Atklāšanas programma piedāvās performances, lekcijas, sarunas ar māksliniekiem, filmu seansus, dīdžeju setus, diskotēku un ekskursijas, portālu "Delfi" informē LLMC pārstāve Marta Krivade.

Ceturtdien, 6. septembrī ar performanci uzstāsies Sibelje Kavalji-Baštusa. Viņas alter-ego Sonja Kālekalona nejauši nokļūst uz Zemes ilgi pēc tam, kad tā tikusi pamesta pēc atomuzlidojuma. Sonja nolemj izveidot viesnīcu impēriju un atjaunot zemi kā brīvdienu galamērķi. Performances laikā Sonja iemieso sievietēm raksturīgo multitāskingu un gatavo ēst, tīra, vada viesnīcu un dzied. Skatītāji kļūs par mākslinieces alter-ego noslēpumainās impērijas viesiem.

Ar performanci "Šodien pasaulē" uzstāsies aktrise Iveta Pole. Kopā ar režisori Kristīni Vītolu un komponistu un pianistu Rūdolfu Macatu viņa iepazīstinās publiku ar ziņām no pagājušā gadsimta sākuma līdz mūsdienām, kas izgaismo nozīmīgus vēstures pagriezienus un to ietekmi uz migrāciju. "Šodien pasaulē" dzirdamās ziņas, vārdi un notikumi būs saistīti ar festivāla tēmu – ārpuszemēm, citādo, migrāciju un atsegs mediju manipulatīvos mehānismus, raisot šaubas par ziņu patiesumu.

Mākslinieks Kasiuss Fadlabi savā festivāla atklāšanas dīdžeja setā "Hiti no terorisma zemēm un zaņķiem" atskaņos, kā viņš pats saka, "gandrīz visu no dažādām pasaules vietām" – mūziku no Dienvidāfrikas, Jemenas, Bruklinas, Teherānas, japāņu hip-hopa un karstasinīgos bhangra dejas mūzikas ritmus.

Atklāšanas nakts "Crazy Clowns' Disco" cirka arēnā savu mīļāko mūziku spēlēs "drag queen" un sociālo mediju zvaigzne Rojs Rodžers, māksliniece Jeļena Glazova, mūziķis un mākslinieks Labais Dāma, mākslinieks Kaspars Groševs, performanču māksliniece Marta Trektere, kuratore Elīna Sproģe, Rīgas Cirka radošais direktors Mārtiņš Ķibers un citi.

"Survival Kit 10.0" īpašie atklāšanas notikumi turpinās arī 7., 8. un 9. septembrī. Piemēram, starptautiskais mākslinieku duets "Slavs and Tatars" (Slāvi un tatāri) caur fonētisku, semantisku un teoloģisku pārteikšanos sniegs performatīvu lekciju "Transliteratīvā ķircināšana". Kultūrpētnieks Deniss Hanovs uzstāsies ar lekciju par etniskā nacionālisma dominanci Austrumeiropā un Baltijā, kas sakņojas 19. gadsimtā šajās teritorijās valdošajā romantiskajā nacionālismā. Tāpat, lai iepazītu starptautisko laikmetīgās mākslas izstādi, norisināsies ekskursijas ar kuratoriem un pastaigas ar mākslas vēstnešiem, kā arī sarunas ar māksliniekiem.

Ar visu festivāla programmu iespējams iepazīties survivalkit.lv.

Baltijā vērienīgākais ikgadējais laikmetīgās mākslas festivāls "Survival Kit" šogad pievēršas jēdziena "outlands" (ārpuszemes, svešzemes) apzināšanai, apšaubot tradicionālo ģeopolitisko un kultūrtelpas dalījumu centrā un perifērijā un izgaismojot sarežģītos identitātes veidošanās procesus.