No 16. līdz 18. augustam Tallinas ielas kvartāla Laboratorijas telpās Miera ielā 34 būs apskatāma šveiciešu mākslinieces Fabienne Immoos laikmetīgās skulptūras un instalācijas izstāde, portālam "Delfi" stāsta mākslinieces preses pārstāve Kate Pāvula.

Izstādē būs redzami darbi, kas tapuši četru nedēļu rezidencē Tallinas ielas kvartāla Laboratorijā ar uzsvaru uz dažādu materiālu, telpas un apmeklētāja mijiedarbību. Mākslinieces vārdiem, uz trīs vakariem tiek vērtas durvis izstādei – nepārtrauktai saruna un savienojumam.

2017. gadā Fabeinne Immoos tika izvēlēta kā viena no 27 jaunajiem Šveices māksliniekiem 11. "Jungkunst" konkursa ietvaros. Studējot Lucernas Lietišķās Zinātnes un Mākslas universitātē, intensīvi pievērsās skulptūras un instalācijas mākslai, meklējot jaunus mijiedarbības veidus – materiālā, telpā, uztverē, kopš absolvēšanas aktīvi piedalās izstādēs Šveicē. Izstāde Tallinas ielas kvartālā attīsta mākslinieces darba tematisko un pētniecisko virzienu – intermateriālistiskas objektu kompozīcijas, konglomerātus, esošā vidē.

Šī būs mākslinieces pirmā solo izstāde ārpus Šveices, bet ne pirmā viesošanās Latvijā. 2017. gada pavasarī, pēc pieredzes apmaiņas Latvijas Mākslas akadēmijas Stikla mākslas nodaļā, Immoos darbus varēja redzēt grupas izstādē "move – we did what we did" Rīgā, Mecendorfa namā.

Izstādes atklāšana 16. augustā, pulksten 19, bet tā apskatāma no 16. līdz 19 augustam, no pulksten 19 līdz 23. Vairāk informācijas mājaslapā.