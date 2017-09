Tīģera zīmējumi. Par Ilmāra Blumberga darbu izstādi fon Stricka villā

Foto: Gvido Kajons

Reizēm zīmējums par mani zina vairāk nekā es. Tas nāk no kādām dzīlēm un parādās uz papīra. Bieži vien tas liekas vienkārši savārstīts no visa, ko pēdējā laikā esmu redzējusi. Dažādas detaļas var piepeši ieviesties, man nemanot. Vislabāk man patīk zīmēt no iztēles vai atmiņas. Tie zīmējumi ir vispatiesākie. Zīmēt kaut ko no dabas arī ir interesanti, bet šie zīmējumi labāk noder, lai kaut ko apgūtu. Piemēram, kā izskatās koks. Var trīs stundas zīmēt koka studiju, tad nākamajā dienā sēdēt pie galda un domāt – uzzīmēšu koku – un švīk, švīk divās minūtēs uzzīmēt visu labāko, kas bija īstajā kokā. Kaut kas no koka studijas vienmēr paliek, bet tomēr tas ir daudz vairāk mans koks.