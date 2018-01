Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM) un tā Ārzemju mākslas departaments Mākslas muzejs "Rīgas birža" jau ceturto sezonu sadarbībā ar SIA "Forum Cinemas" kinoteātri "Kino Citadele" ciklā "Izstādes uz kino ekrāna" piedāvās mākslas mīļotājiem un kino cienītājiem iespēju uz lielā ekrāna redzēt pasaules mēroga izstādes, ielūkojoties vadošo muzeju un galeriju darbības aizkulisēs, portālu "Delfi" informē LNMM pārstāvji.

Šajā sezonā tas būs ceļojums mākslas pasaulē no 15. gadsimta līdz mūsdienām ar sešām pieturvietām, kura laikā caur slaveno mākslinieku Hieronīma Bosa, Jana Vermēra, Kanaleto, Hokusai, Deivida Hoknija un Pola Sezana daiļradi atklāsies apbrīnojami dzīvesstāsti un pavērsies vērienīgas dažādu laikmetu ainas.

11. janvārī pulksten 19.00 tiks piedāvāta filma "The Curious World of Hieronymus Bosch" (2017). 2016. gadā Eiropa svinēja 500. jubileju vienam no saviem dižākajiem gleznotājiem – Hieronīmam Bosam (Hieronymus Bosch, ap 1450–1516). Filma parāda neapšaubāmi unikālu izstādi, kas norisinājās mākslinieka dzimtajā pilsētā Hertogenbosā (Hertogenbosch). Ekspozīcijā no visas pasaules tika apkopoti 36 no 44 autora darbiem, kas saglabājušies līdz mūsdienām. Filmas autori mēģina rast atbildi uz jautājumiem: kas īsti bija Hieronīms Boss un kāpēc viņa radītie tēli ir tik neparasti. Kā māksliniekam bija izdevies pārvarēt plaisu starp viduslaikiem un Renesansi, kāpēc tik daudzi Bosu uzskata par vienu no visu laiku ievērojamākajiem gleznotājiem.

Nākamā izstāde uz lielā ekrāna būs "Vermeer and Music" (2017), kas norisināsies 25. janvārī pulksten 19.00, sniedzot jaunu skatījumu uz slaveno Holandes mākslinieku Janu Vermēru (Jan Vermeer, 1632–1675). Kopā ar filmas autoriem neklātienē varēs apmeklēt izstādi "Vermērs un mūzika: mīlestības un brīvā laika māksla", ko rīkoja Londonas Nacionālā galerija. Mūzika ir bijusi viena no populārākajām 17. gadsimta holandiešu glezniecības tēmām, un caur tās prizmu interesentiem atklāsies daudzas valdzinošā mākslinieka daiļrades šķautnes.

Filma "Canaletto & the Art of Venice" (2017) tiks demonstrēta 8. februārī pulksten 19.00. Neviens mākslinieks nav spējis Venēcijas būtību un valdzinājumu uztvert labāk kā Džovanni Antonio Kanāle (Giovanni Antonio Canal, 1697–1768), kurš kļuvis plaši pazīstams kā Kanaleto (Canaletto). Filma un izstāde ļauj ielūkoties Lielbritānijas Karaliskās ģimenes divās oficiālajās rezidencēs – Bakingemas pilī un Vindzoras pilī, kā arī unikālajā Kanaleto darbu kolekcijā, kas tur glabājas. Mākslas cienītāji vairāk uzzinās gan par izcilu Itālijas gleznotāju, gan par angļu mākslas patronu, tirgotāju un vēlāko Lielbritānijas konsulu Venēcijā Džozefu Smitu, kurš iepazīstināja Lielbritāniju ar Kanaleto. Apjomīgais vairāk nekā 200 gleznu, zīmējumu un grafikas darbu apkopojums palīdzēs atklāt Kanaleto un viņa laikabiedru radošā mantojuma bagātību, rosinot vērīgāk ieskatīties pilsētā, kas mākslinieku allaž iedvesmoja un ko viņš meistarīgi attēlojis.

Novatoriska dokumentālā filma "Hokusai" (2017) nonāks uz kinoteātra "Kino Citadele" lielā ekrāna 22. februārī pulksten 19.00. Tas būs ekskluzīvs ieskats nozīmīgajā Britu muzeja izstādē "Hokusai: Aiz lielā viļņa". Japānā, ASV un Lielbritānijā uzņemtās filmas centrā ir japāņu mākslinieka Kacušikas Hokusai (Katsushika Hokusai, 1760–1849) darbs, dzīve un laikmets lielajā, nemierīgajā Edo, kas tagad pārtapusi modernajā Tokijā. Šī ir pirmā Japānas dižākā mākslinieka ekranizētā biogrāfija, ko veidojuši briti, un skatītājus ar to iepazīstinās mākslas zinātnieks Endrū Greiems Diksons (Andrew Graham-Dixon) kopā ar māksliniekiem Deividu Hokniju (David Hockney), Greisonu Periju (Grayson Perry) un Megiju Hemblingu (Maggi Hambling). Hokusai ir iespaidojis Monē, van Gogu, Pikaso un vairākas citas ievērojamas 20. gadsimta radošās personības; viņš ir mangas tēvs un vienīgais mākslinieks, kurš radījis savu emotikonu.

Filmas "David Hockney at The Royal Academy of Arts" (2017) seanss notiks 8. martā pulksten 19.00 un ļaus kino apmeklētājiem iepazīt vienu no šī brīža spožākajiem Lielbritānijas māksliniekiem. Deivida Hoknija (David Hockney, 1937) sensacionālās izstādes Londonā, Ņujorkā, Parīzē piesaistījušas skatītāju miljonus visā pasaulē. Filmā būs redzamas divas mākslinieka nesenās izstādes Londonas Karaliskajā mākslas akadēmijā. Tajā iekļautas arī personīgas, dziļas intervijas ar Hokniju. Filma tapusi par godu meistara 80. gadu jubilejai.

Noslēdzošā filma "Cézanne – Portraits of a Life" (2017) norisināsies 22. martā pulksten 19.00, piedāvājot ielūkoties vienā no visvairāk apspriestajām 2017. gada izstādēm. Pola Sezana (Paul Cézanne, 1839–1906) portretu izstāde tika atklāta Parīzē, vēlāk ekspozīciju varēja redzēt Londonā un Vašingtonā. Sezana vārdu pazīst gandrīz visi, taču līdz šim dižā meistara personība un daiļrade bija samērā maz padziļināti pētīta. Filma atklās mākslinieku vēl nebijušā rakursā. Pols Sezans savas dzīves laikā radījis ap 1000 gleznu, no kurām 200 ir portreti. Šī ir pirmā reize pēc autora nāves, kad vienviet apskatāmi 50 viņa radītie portreti, kas ikdienā atrodami privātās un publiskās kolekcijās visā pasaulē. Filmā iekļautas intervijas ar izstāžu kuratoriem, mākslas ekspertiem un gleznotāja mazmazdēlu Filipu Sezanu.

Filmās tiek rādīti ne tikai izstādēs un kolekcijās redzamie mākslas darbi – skatītāji aicināti iepazīt arī izstāžu veidošanas radošo un tehnisko procesu, ar mākslinieku, vēsturnieku un dažādu speciālistu palīdzību izprast, ko mākslas darbi spēj vēstīt par saviem autoriem un laika periodu, kurā ir tapuši.