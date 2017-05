Pagājušajā nedēļā tika atklāts viens no nozīmīgākajiem pasākumiem mūsdienu kultūras pasaulē – 57. Venēcijas mākslas biennāle, kas ir arī vecākā šāda veida mākslas skate, no kuras iedvesmojušies līdzīgu pasākumu rīkotāji visā pasaulē. Šogad Latviju Venēcijas mākslas biennālē pārstāv "Purvīša balvas" laureāts Miķelis Fišers , taču vienā no Itālijas skaistākajām pilsētām līdz pat šā gada 26. novembrim būs aplūkojami simtiem dažādu pasaules mākslinieku darbu.