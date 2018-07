Amerikāņu režisors Vess Andersons, sadarbībā ar libāniešu ilustrētāju Jumanu Maloufu, izveidojis izstādi Vīnes Mākslas vēstures muzejā. Izstāde tiks atvērta publikai šā gada novembrī un tā ilgs līdz 2019. gada aprīlim, raksta "Vogue".

Vess Andersons slavu ir guvis ar tādām vizuāli estētiskām filmām kā "Viesnīca "Diženā Budapešta"" ("The Grand Budapest Hotel", 2014), "Suņu sala" ("Isle of Dogs", 2018) un citām, bet ilustrētāja un režisora sieva Jumana Maloufa ir atzīta teātra, kino un modes aprindās. Viņi apvienoja savus mākslinieciskos redzējumus, lai radītu "The Spitzmaus Mummy in a Coffin and Other Treasures" Vīnes Mākslas vēstures muzejā.

Mākslinieki izvēlējās savus mīļākos mākslas darbus no 4000 muzejā pieejamajiem artefaktiem un gleznām. Šī nav pirmā reize, kad Vīnes Mākslas vēstures muzejs izrāda šāda veida izstādi – 2012. gadā mākslinieks Eds Raša šādā pašā veidā izvēlējās savus mīļākos mākslas darbus, ko izstādīt plašākai publikai, bet 2016. gadā to darīja britu rakstnieks un mākslinieks Edmunds de Vāls.

Pēc ekspozīcijas Vīnē, izstāde būs apskatāma "Fondazione Prada" Milānā.