Viļņas gleznu galerijā 2. februārī atklāta izstāde "Nikolajs Rērihs un Latvija" no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) krājuma, portālu "Delfi" informē muzeja pārstāvji.

Izcilā krievu gleznotāja, zinātnieka, filozofa un ceļotāja Nikolaja Rēriha (Николай Константинович Рерих, 1874–1947) vārds, viņa daiļrade un sabiedriskā darbība ir plaši pazīstama visā pasaulē. Mākslinieka dzīve dažādos posmos bija saistīta ar vairākām valstīm – Krieviju, ASV, Indiju u.c. Īpaša vieta Rēriha biogrāfijā atvēlēta Latvijai. Izstādē iekļautais vizuālais materiāls un arhīva dokumenti no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM), Liepājas muzeja un Latvijas Rēriha biedrības dod iespēju Lietuvas skatītājiem atklāt šo saikni vairākos aspektos.

Projekta "Nikolajs Rērihs un Latvija" organizators ir Latvijas Nacionālais mākslas muzejs. Pirmo reizi izstāde tika parādīta Mākslas muzejā "Rīgas birža" 2015. gada novembrī – 2016. gada janvārī. Interesi par šo projektu izrādīja vairāki muzeji, un rezultātā pērn no februāra līdz aprīlim ekspozīcija viesojās Sanktpēterburgā, kur tā bija aplūkojama Valsts Rērihu ģimenes muzeja-institūta zālēs, bet šogad devusies uz Lietuvas galvaspilsētu.

Izstāde turpina Latvijas Nacionālā mākslas muzeja un Lietuvas Mākslas muzeja (LMM) ilggadēju sadarbību. Kā nozīmīgākos projektus jāmin izstādes "Nikolaja un Svjatoslava Rērihu glezniecība" (2004), "Sudraba laikmets" (2013), kas tika veidotas uz LNMM krājuma bāzes un demonstrētas Lietuvas Mākslas muzejā. Savukārt 2016. gadā Rīgas biržā bija reprezentēta apjomīga aborigēnu un papuasu mākslas kolekcija no LMM fondiem.

Kopumā izstādē Viļņā ir skatāmi 45 mākslas darbi, no kuriem 38 atlasīti no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas. Ekspozīcijas kodolu veido 17 Nikolaja Rēriha gleznas, ko 20. gadsimta 30. gados pats autors atsūtīja uz Rīgu kā dāvinājumu Latvijas Rēriha biedrībai. Šī kolekcija atspoguļo Rēriha Indijas perioda daiļradi, iekļaujot tādus meistardarbus kā "Augstumos", "Madonna Laboris", "Krišna" u.c.

Līdz ar Nikolaja Rēriha radošo mantojumu apmeklētāji izstādē ieraudzīs latviešu mākslinieku gleznas un grafikas darbus. Kā zināms, ar Vilhelmu Purvīti, Jani Rozentālu un Johanu Valteru Nikolaju Rērihu vienoja gan kopīgie mācību gadi Pēterburgas Mākslas akadēmijā, gan draudzība.

Atsevišķa izstādes sadaļa iepazīstina ar vairāku ievērojamu Latvijas mākslinieku daiļradi, kuri ir bijuši Nikolaja Rēriha audzēkņi Pēterburgas mākslas veicināšanas skolā. Niklāva Strunkes, Kārļa Miesnieka, Jāņa Plases, Alberta Filkas, kā arī pasaules slavenības Gustava Kluča darbi paplašina priekšstatu par tā laika mākslas telpu.

Portreti no Liepājas muzeja krājuma stāsta par Rērihu dzimtas pārstāvjiem. Gleznas, izdevumi un fotomateriāli no Latvijas Rēriha biedrības arhīva dod ieskatu šīs kultūras organizācijas vēsturē. Viens no interesantākajiem izstādes eksponātiem ir monogrāfija par Nikolaju Rērihu ar lietuviešu dzejnieka Jurģa Baltrušaita (Jurgis Baltrušaitis) tekstiem, kas tikusi izdota Pēterburgā 1916. gadā. Mūsdienās minētajam izdevumam piešķir bibliogrāfiska retuma statusu.

Ekspozīcijas pērļu vidū ir meistara agrīnā perioda darbs "Eņģeļu cīņa ar pūķi" no Lietuvas Mākslas muzeja krājuma, Mstislava Dobužinska (Мстислав Добужинский) vēstule Nikolajam Rēriham no Lietuvas Nacionālās bibliotēkas fondiem, kā arī 12 atklātnes no Mariusa Jankauskasa (Marius Jankauskas) kolekcijas.

Izstāde "Nikolajs Rērihs un Latvija" Viļņas gleznu galerijā būs atvērta līdz 12. martam.

Izstādes kuratore – Ksenija Rudzīte.