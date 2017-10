Slavenā franču impresionista Ogista Renuāra glezna "Divas māsas (Uz terases)", kas atrodas pašreizējā ASV prezidenta Donalda Trampa Ņujorkas rezidencē Trampa tornī, ir kopija nevis oriģināls, paziņojuši Čikāgas mākslas institūta pārstāvji.

Kā nesen kādā intervijā "Vanity Fair" bija teicis Trampa kādreizējais biogrāfs Tims O'Braiens, prezidents viņam bija apgalvojis, ka viņam pieder Renuāra šedevra oriģināls.

Viņš par gleznu bija uzzinājis no paša Trampa. Tas noticis laikā, kad 2005. gadā tapusi grāmata "TrumpNation: The Art of Being The Donald". Abi lidojuši Trampa privātajā lidmašīnā, kur O'Braiens ievērojis gleznu un par to pajautājis.

"Zini, tas ir oriģinālais Renuārs," teicis Tramps, un uz šo faktu norādījis arī nākamajā dienā.

Vēlāk glezna izvietota Trampa tornī. Tā bija redzama fonā CBS 60 minūšu intervijā, ko Tramps sniedza īsi pēc ievēlēšanas par ASV prezidentu.

O'Braiens gan teicis, ka ir uzaudzis Čikāgā un gleznas oriģinālu redzējis tur jau bērnībā.

"Esmu pārliecināts, ka viņš joprojām Trampa torņa viesiem stāsta, ka tas ir oriģināls," ironizē biogrāfs.

Kā publiski komentējis Čikāgas mākslas institūta pārstāvis, īstā glezna "Divas māsas (Uz terases)" jau 80 gadus ir aplūkojama viņu galerijā.

Kā teikts publiskajā paziņojumā: "Mums šis darbs pieder kopš 1933. gada. Esam lepni un pateicīgi, ka varam šo izcilo darbu parādīt mūsu apmeklētājiem, kuru skaits sasniedz pusotru miljonu ik gadu," BBC komentējusi Čikāgas mākslas institūta pārstāve Amanda Hiksa.

Gleznu institūtam 1933. gadā saņēmusi kā dāvinājumu. Tās iepriekšējais īpašnieks to bija iegādājies par 100 000 ASV dolāru no kāda mākslas dīlera, kurš savukārt to bija pircis no paša Renuāra 1881. gadā.