Pauls Putniņš 1963. gadā absolvējis Latvijas Valsts konservatoriju. Strādājis par režisora palīgu un režisoru Dailes un Liepājas teātros, bet kopš 1965. gada nodarbojās tikai ar dramaturģiju.

Pauls Putniņš bija viens no populārākajiem 1970.—1980. gados iestudētajiem autoriem teātros, kā arī ir viens no raženākajiem lugu autoriem. Sarakstījis vairāk nekā 30 lugas, 25 no tam iestudētas profesionālajos un amatieru teātros, piemēram, "Šis dievišķais tuk-tuk" (1974), "Aicinājums uz... pērienu" (1976), "Naktssargs un veļas mazgātāja" (1979), "Ar būdu uz baznīcu"(1987), "Labā tīrības sajūta" (2001), "Kvēli ilgotā" (2001). Dramatizējis tādus darbus kā "Laikmetu griežos" (Andrejs Upītis) un "Mērnieku laiki" (Reinis un Matīss Kaudzītes). Paula Putniņa dramaturģija jau kopš pirmajiem darbiem ļauj palūkoties uz laikmetu un cilvēkiem gan ar vieglu ironiju, gan dzelžainu satīru.

Latvijas neatkarības atjaunošanas laikā iesaistās politikā. Bijis gan Saeimas, gan Rīgas domes deputāts no Latvijas Zemnieku savienības saraksta.