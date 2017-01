"Jāņa Rozes apgāds" atkārtoti laidis klajā rakstnieces Andras Neiburgas stāstu krājumu "Stum, stum", kura iekļauti 15 īsprozas darbi no rakstnieces daiļrades 90. gadu pirmajā pusē.

Pirmo reizi krājums iznāca 2004. gadā un saņēma laikraksta "Diena" kultūras gada balvu.

2012. gadā pieci no Neiburgas stāstiem "El ninjo", "Stum stum", "Tā vieta", "Mana izdomātā dzīve" un "Tādi vakari" tika iestudēti Jaunajā Rīgas teātrī, režisora Ģirta Ēča izrādē "Stum stum".

"No tiesas apskaužu lasītājus, kas šo grāmatu tur savās rokās pirmoreiz. Viņu acīm atklāsies notikumi un tēli, kuru eksistence apliecina stāstījuma spēku arī 21. gadsimta latviešu literatūrā. Šajā juku laikā, kad trūkst ticības labākai nākotnei un stabilitātei, Andras Neiburgas stāstu krājums "Stum stum" atgādina, ka augstākā vērtība, kas cilvēkam ļaus pārdzīvot netaisnību un neiecietību, ir humānisms. Autors-demiurgs šo stāstu pasauli nepārvalda, tā eksistē it kā pati no sevis, taču Andrai izdevies panākt līdzsvaru starp nosacīto un konkrēto, starp grotesko un reālo, jo stāstu varoņus autore attēlojusi kā sev līdzvērtīgus. Kritiķi šos tēlus dēvējuši par dīvaiņiem, neveiksminiekiem un dzīves apdalītajiem, taču lasītājs drīz sapratīs, ka autores precīzā skatiena dēļ tie pārāk stipri līdzinās mums pašiem," par grāmatu saka literatūrzinātnieks Jānis Ozoliņš.

Jau ziņots, ka Andra Neiburga šogad nosvinēja apaļu jubileju. Viņa dzimusi 1957. gada 16. janvārī. Šā gada 27. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisināsies starpdisciplināra zinātniska konference "Andra Neiburga: valoda, dzimte, stāstījums, attēls", kas veltīta rakstnieces daiļradei.

Konferences atklāšana notiks 27. janvārī plkst. 10.00 LNB Konferenču centrā.