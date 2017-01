Ko valodai dod un kā to bagātina tulkojumi no citām valodām? Ko vispār nozīmē pārnest, iedzīvināt citu domas un teikumus latviešu valodā? Par to sarunājas dzejnieces Amanda Aizpuriete un Ingmāra Balode, tulkotājas Silvija Brice, Maima Grīnberga un Dace Meiere, valodnieks un dzejnieks Jānis Vādons. Sarunu vada Latvijas Radio 1 vecākais redaktors Eduards Liniņš.

Eduards Liniņš. Sākšu ar triviālo jautājumu: kā jūs kļuvāt par tulkotājiem?



Silvija Brice. Man ir iespaids, ka mūsu laikos bērni bija vai nu humanitāri, vai eksakti tendēti. Tagad ir viss kopā un visi ir multitalanti. Bet toreiz bija tie spilgti humanitārie bērni, kurus interesēja literatūra, to papildināja svešvalodu mācīšanās pamatskolā, un tā man atklājās šī iespēja spēlēties ar tekstu, ar vārdiem, šo tekstu tulkojot. Tas likās ļoti interesanti. Es to mīlu.

Amanda Aizpuriete. Tajos laikos, kad sāku nodarboties ar dzejošanu, bija vispārpieņemta atziņa, kuru spēkā uzturēja iepriekšējās paaudzes spēcīgākie ļaudis, piemēram, Uldis Bērziņš, Leons Briedis, par viņiem nedaudz vecākais Knuts Skujenieks, — ka normāls dzejnieks obligāti ir arī atdzejotājs, ka citādi nemaz nevar būt. Trešajā jauno autoru seminārā piedalījos jau kā atdzejotāja ar Annas Ahmatovas atdzejojumiem. Kad saku, ka visu mūžu atdzejoju Ahmatovu, tā ir svēta patiesība.

Mācoties Maskavas Literatūras institūtā, netīšām nokļuvu ukraiņu atdzejotāju seminārā, iemācījos ukraiņu valodu, un tad gluži dabiski turpināju atdzejot ukraiņus. Vēlāk strādāju žurnālā "Avots", kur vajadzēja dažādus tulkojumus, un sāku tulkot prozu no krievu un vācu valodas, kuras abas jau pratu. Līdz pienāca laiks, kad sāka attīstīties visādas mazās izdevniecībiņas, man vajadzēja naudu, un patiešām izcilā tulkotāja Tamāra Liseka, kura strādāja šādā izdevniecībiņā, teica: "Tu taču varētu mums iztulkot kādu krimiķīti no angļu valodas?" Atbildēju, ka nekad šo valodu neesmu studējusi, ka tajā lasu, bet tas nenozīmē, ka to pārvaldu. Uz to viņa savukārt bilda: "Amanda, no angļu valodas tulkot var katrs stulbenis." Nu jau esmu iztulkojusi kādas trīsdesmit grāmatas, starp tām arī dažas ļoti labas. Bet sākums bija pa pusei nejaušs.



Dace Meiere. Tulkošana ir diezgan dabiska izvēle cilvēkam, kuram ļoti patīk lasīt (nu jau gan drīzāk jāsaka — patika) un patīk mācīties citas valodas. Un vēl — grāmatas man bija teju vai fetišs, un es stipri apbrīnoju visus, kas tā vai citādi ir saistīti ar tekstu radīšanu. Sākotnēji es diezgan ilgi, mācoties valodas, tulkoju savam priekam, un tad izrādījās, ka to var darīt arī kā darbu un amatu.

Ingmāra Balode. Man laikam laimējās lasīt daudz labas atdzejas, jo mājās bija gan žurnāls "Avots", gan, domāju, visas tolaik iznākušās atdzejas grāmatas. To visu uztvēru kā dabisku savas dzīves sastāvdaļu. Mana mamma, literatūras skolotāja, runāja par dzejoļiem ar saviem draugiem. Man arī šķita svarīgi izlobīt tekstu no visām dziesmām, kuras dzirdēju, arī ja teksts bija pārprotams vai nesaprotams; vispirms no latviski skanošajām, tad no citām valodām. Un, kad tās citas valodas pamazām sāka salīst man ausīs un galvā, šķita dabiski, ka tekstu, kurš mani aizrauj, man ir jāmēģina pārtulkot, atdzejot. Bija daudz tādu bērnišķīgu mēģinājumu. Tas viss laikam bija tik ļoti gaisā ap mani, ka es to pat nevaru nošķirt kā kādu atsevišķu izvēli.

Maima Grīnberga. Varu piedāvāt tikai "īso versiju": sakrita patika pret lasīšanu un rūpīgs darbs, kuru manī kopš dzimšanas ir ieguldījusi māte. Tā vajadzēja notikt — citas iespējas vienkārši nebija.

Jānis Vādons. Mums šķiet nenovēršami, ka tulkotājs sākas ar mīlestību pret tekstu, pret literatūru, un man nāk prātā dažs tulkošanas students augstskolā, kam, jautātam par lasīšanu, tas šķiet gandrīz vai nepiedienīgs jautājums...

D. M. Tas draud ar to, ka viņiem būs ļoti neliels darbarīku komplekts. Proti, maza un tizla latviešu valoda. Un rezultāts varētu būt pārāk pakārtots to citu valodu ietekmei, ja jau iznāk, ka svešvalodās viņi lasa vairāk nekā dzimtajā.

J. V. Arī tulkošanas process varētu būt kaut kādā mērā mokošāks un garlaicīgāks, ja nav mīlestības pret tekstu.

S. B. Kur tad vēl var ņemt nepieciešamos valodas resursus, ja cilvēks nelasa labu literatūru? Ne jau no radio, televīzijas vai sociālajiem tīkliem.

E. L. Cik lielā mērā valodas uztvere, kas veidojas indivīdam kā sociālo tīklu lietotājam un masu mediju patērētājam, vispār ir savietojama ar to valodas uztveri, kādu to lasītājam veido Andrejs Upīts vai Šekspīrs? Vai neveidojas pat sava veida psiholoģisks konflikts? Kāpēc dažs jauns cilvēks aicinājumu lasīt daiļliteratūru uztver ar neizpratni vai pat nepatiku? Viņi ir raduši eksistēt vienā valodas vidē un saskarsmē ar citu — "smalko" — valodu varbūt izjūt pat tādu kā "šķiriskās apziņas" aizskārumu.

I. B. Man ir kaut maza, tomēr pasniegšanas pieredze Latvijas Kultūras akadēmijā, un, manuprāt, tā problēma, ka jauns cilvēks, saskaroties ar tekstu, nevarētu tajā "tikt iekšā", jūtas apdullināts vai aizskarts, ir otršķirīga. Primārā problēma ir patiesas intereses, motivācijas trūkums ņemt rokā Upīti vai Šekspīru, kuri varbūt ir pacilāti kaut kad skolas laikā. Problēma ir tādas gaisotnes trūkums, kāda pastāvēja, piemēram, manā ģimenē. Ja vismaz daļā tuvinieku, paziņu lokā nav nekādas zumoņas par to, kas tiek rakstīts, publicēts, lasīts, ja apkārt neviens nedzīvo šajā atsauču pieblīvētajā pasaulē, vai arī tās ir cita kultūras lauka atsauces — kino, datorspēles vai vēl kaut kas ar daiļliteratūras tekstu konkurējošs —, tad arī potenciālā lasītāju daļa nemaz nejūtas aicināta ienākt šajā metaforiskajā sarunu telpā. Ir jābūt kādiem āķīšiem, kas viņus aizķertu, un man liekas briesmīgi, ka šie āķīši pazūd jau vidusskolas periodā. Būtībā pasniedzējs dažkārt ne tik daudz "pasniedz", bet parāda — par visu var domāt kā par dzīvu un svarīgu tēmu, kas nedzīvo tikai "plauktā".

D. M. Bet vai viena no nelaimēm nav arī tāda "augstās" kultūras pretstatīšana dzīvajai kultūrai? Ka skolas mācību programmās lielā mērā ir iestrādāts mehānisms, kā radīt nepatiku pret literāriem tekstiem — arī ar lasāmvielas izvēli? Mēs te piesaucām Upīti. Vai tas Upīts, kurš sarakstīja "Sūnu ciema zēnus", ir kādā ziņā daudz pārāks par to Upīti, kurš tulkoja Žilu Vernu? Kad skolas laikā lielos daudzumos lasījām Žilu Vernu, pat nepamanījām, kas ir tulkotājs. Un vai kāds mums pateica, ka tas Upīts, kurš ir tulkojis aizrautīgi lasāmo "Noslēpumu salu" vai "20 000 ljē pa jūras dzelmi", ir tas pats, kurš sarakstījis tos pabriesmīgos "Sūnu ciema zēnus"?

Nesen intereses pēc palasīju Upīša biogrāfijas internetā. Viņa tulkotie darbi nekur nav uzskaitīti, vietām norādīts, ka viņš bijis tulkotājs, vietām teikts, ka "bija spiests arī tulkot". Un tas ļoti bieži parādās mūsu literātu biogrāfijās — "bija spiests pelnīt iztiku ar tulkošanu". Tātad, kad cilvēks raksta savu oriģināltekstu, viņš ir "dižgars", "valodas kopējs", "dzīvais klasiķis", bet, kad viņš tulko, tad viņa valoda, sanāk, vairs nav tā pati un tik augstu vērtējama.

Man gan šķiet, ka lielai daļai autoru tulkojumi ir vērtīgāki par viņu pašu sacerējumiem vai vismaz tie būtu jāvērtē kā kopums. Un vai es drīkstu teikt, ka bērnībā lasīju Raini, ja vairākas reizes izlasīju viņa tulkoto "Grāfu Monte-Kristo", bet nelasīju viņa dzeju? Un vai es lasīju Mirdzu Ķempi, ja lasīju viņas tulkoto Servantesa "Donu Kihotu" un Stīvensona "Bagātību salu"?

J. V. Tas ir ļoti būtisks aspekts, kas rāda, ka runāt par literatūru ārpus tulkošanas procesa vispār nav iespējams, tomēr tā bieži notiek. Mēs pat par pasaules literatūru runājam atrauti no tulkošanas, lai gan, kā Ingmāra ļoti labi teica, tulkojumi ir tikpat dabiski mūsu kultūrapziņā kā pašu valodā tapis teksts. Kāpēc pieminēju studentus — tiklīdz nav intereses par kultūras telpu kā tādu, tā tulkotājs kļūst profesionāli nevarīgs.