Šā gada 7. decembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tiks atvērta grāmata "Neesam aizbēguši", kuras autore ir ASV dzīvojošā publiciste Tatjana Žagare-Vītiņa, portālu "Delfi" informē izdevēji.

Grāmata deviņos stāstos atklāj Amerikā dzīvojošu vai uzaugušu latviešu dzīvesstāstus. Tā ne tikai ieskicē dažādu paaudžu pieredzi, dzīvojot trimdā, bet, galvenais, parāda, kā šo cilvēku dzīve aizved viņus atpakaļ pie Latvijas. Visi grāmatas varoņi pēc neatkarības atgūšanas aktīvi iesaistījušies Latvijas dzīvē, ziedojot savu laiku, zināšanas un līdzekļus.

"Ko nozīmē apgalvojums "Es neesmu aizbēdzis no Latvijas"? Ko nozīmē dzīvot tādā, kā es to sev esmu nodēvējusi, bipolārā realitātē, kad īsti neesi savējais ne te, ne vairs arī Latvijā, kas mums — aizbraukušajiem — joprojām nozīmē tik daudz. Un tad gribas apliecināt, ka mēs neesam aizbēguši no Latvijas un neesam devušies egoistiskos labākas dzīves meklējumos. Tas ļauj nezaudēt būtisku savas identitātes daļu vai, kā mēdz teikt, nezaudēt zemi zem kājām," tā par grāmatas ideju stāsta autore Tatjana Žagare-Vītiņa.

Starp grāmatas varoņiem ir komponiste Dace Aperāne, kas saka: "Es gribēju uzzināt, kā tas būs, kad būšu Latvijā, vai izjutīšu kādu saistību ar cilvēkiem un Latvijas dabu. Es to izjutu, un tas man bija liels notikums."

Arī ārsts Uģis Gruntmanis, kurš strādā Teksasas Dienvidrietumu universitātes Medicīnas centrā, dalās pārdomās: "Latvija ir mana zeme, man ir sajūta, ka man ir ļoti paveicies, un es gribu darīt labāko, ko varu, nevis kaut ko no Amerikas komentēt. Man nav ne pienākuma, ne nostalģijas, man ir reāla griba braukt un darboties."

Tatjana Žagare-Vītiņa līdz 2005. gadam dzīvoja Latvijā, strādāja par filozofijas un kultūrvēstures skolotāju un darbojās žurnālistikā — radošajās apvienībās "Mistrus Media" un "Labvakar", arī Latvijas Televīzijā. 2005. gadā pārcēlās uz dzīvi Mičiganas štatā ASV un raksta preses izdevumiem Latvijā. 2015. gadā iznāca autores pirmā grāmata "Sadzirdēti. Zvannieku stāsti" par Zvannieku mājām Latvijā, Cēsu pusē, kuras bez aprūpes atstātiem bērniem izveidojuši Sandra un Juris Cālīši. Grāmata "Neesam aizbēguši" ir autores otrā grāmata, ko izdevusi AS "Cits medijs".

Grāmatas "Neesam aizbēguši" atvēršanas svētki notiks ceturtdien, 7. decembrī, plkst.17—19 Latvijas Nacionālās bibliotēkas "AsiaRes" lasītavā M stāvā.