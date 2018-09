Baltijas Asamblejas balvu literatūrā piešķirs Gundegai Repšei

Baltijas Asamblejas (BA) 2018. gada balvu literatūrā starptautiska žūrija nolēmusi piešķirt rakstniecei Gundegai Repšei, informēja Saei-mas Preses dienestā.

Repšei balva tiks piešķirta par vēsturiskās romānu sērijas "Mēs. Latvija, XX gadsimts" ideju, koncepciju un kuratores darbību 13 romānu izdošanā, kā arī par romānu "Bogene" kā vienu no šīs sērijas darbiem.

BA balvu mākslā šogad saņems baletdejotāja Jurgita Droņina no Lietuvas. Viņa godināta kā viena no augstāk novērtētajām 21. gadsimta sākuma baleta māksliniecēm un nominēta par izcilo sniegumu, uzstājoties visā pasaulē.

Savukārt balvu zinātnē piešķirs pētniecei Elsai Heinsalu no Igaunijas, izceļot nozīmīgo ieguldījumu komplekso sistēmu un stohastisko procesu teorijas attīstībā. Stohastiskie procesi ir tādi, kuru attīstības aprakstīšanai izmanto varbūtību teorijas terminus.

Katras balvas apjoms ir 5000 eiro. Balvas pasniegs gadskārtējā BA sesijā, kas norisināsies 25.oktobrī un 26.oktobrī Lietuvas galvaspilsētā Viļņā.

Žūrijā bija deviņi literatūras, mākslas un zinātnes eksperti no Igaunijas, Lietuvas un Latvijas.

Līdztekus uzvarētājiem BA balvai šogad literatūrā bija nominēta rakstniece Undine Radzevičūte no Lietuvas, kura raksturota kā viena no oriģinālākajām mūsdienu autorēm Lietuvā un kura nominēta par vēsturisko romānu "Kraujas mëlynas" ("Blue Blood"), kas stāsta par viduslaiku notikumu ietekmi uz tautām, kas apmetušās uz dzīvi Baltijas jūras krastos. Tāpat bija nominēts rakstnieks no Igaunijas Lēlo Tungala par vēsturisko romānu "Comrade Kid and the Grown Ups".

Mākslā bija nominēts Latvijas režisors Valters Sīlis par aktīvu sabiedriski politisku šodienas sabiedrības un vēstures problēmu risināšanu inovatīvā teātra režijas valodā visās trīs Baltijas valstīs. Tas darīts vairākās lugās - Jāņa Baloža "Mežainī" un "Veiksmes stāstā", Māra Bērziņa "Svina garšā" un citās. Savukārt instalāciju māksliniece no Igaunijas Katja Novitskova bija nominēta par izcilajiem mākslinieciskajiem sasniegumiem un ietekmi uz mākslas pasauli starptautiskā līmenī.

Zinātnē no Latvijas bija nominēts pētnieks Jānis Kalnačs par monogrāfiju "Rīgas dzīvokļu "likumīgā" izlaupīšana. 1944–1949". No Lietuvas bija izvirzīts filozofs, sociologs, tulkotājs Zenons Norkus par novatorisko un starptautiski atzīto salīdzinošo vēsturiski socioloģisko pētījumu par Lietuvu viduslaikos un Baltijas valstu attīstību starpkaru periodā un pēc valstu neatkarības atjaunošanas.

BA balva ir dibināta 1994. gadā, un to ieguvuši daudzi pazīstami kultūras, zinātnes un mākslas jomas darbinieki.