Portāls "Delfi" sadarbībā ar Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomi (IBBY Latvijas nodaļa) aicina piedalīties publikas balsojumā un noskaidrot lasītāju iemīļotāko pagājušajā gadā izdoto grāmatu bērniem un jauniešiem.

Balsojuma grāmatu sarakstu izveidojusi Baltvilka balvas žūrija, ko vada LU profesore, bērnu literatūras speciāliste Ilze Stikāne, kopumā izskatot 87 grāmatas, kas izdotas laikā no 2016. gada maija līdz 2017. gada maijam. Žūrija piešķir balvas trīs kategorijās: latviešu rakstnieka darbs, latviešu mākslinieka darbs, latviski izdots Baltijas jūras reģiona rakstnieka un viņa tulkotāja darbs, kā arī tiks pasniegta VAS "Latvijas valsts meži" balva "Jaunaudze" par debiju bērnu literatūrā un grāmatu mākslā.

Lasītājiem tiek piedāvāts izvēlēties savu simpātiju no grāmatām, kuras žūrija atzinusi par pašām veiksmīgākajām kādā no šīm kategorijām. Balsojuma sarakstā izcelti to rakstnieku, mākslinieku un tulkotāju vārdi, kas nominēti 2017. gada Baltvilka balvai.

Balsojums norisināsies no 10. jūlija līdz 23. jūlijam, plkst. 23.59, bet balva tiks pasniegta 24. jūlijā – rakstnieka Jāņa Baltvilka dzimšanas dienā. Nobalsot iespējams vienu reizi 24 stundu laikā no vienas IP adreses. Portāls "Delfi" patur tiesības dzēst negodīgi veiktos balsojumus.

Starptautisko Baltijas jūras reģiona Jāņa Baltvilka balvu bērnu literatūrā un grāmatu mākslā Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome (IBBY Latvijas nodaļa) pasniedz kopš 2004. gada, kopš 2008. gada balvu piešķir arī vienam Baltijas jūras reģiona rakstniekam un viņa darba tulkotājam. Balvas uzdevums ir fokusēt sabiedrības uzmanību uz pozitīvu mērķi – bērnu, kurš lasa interesantu un skaistu grāmatu latviešu valodā. Jāņa Baltvilka balva ir Latvijā augstākais apbalvojums bērnu literatūrā un grāmatu mākslā.