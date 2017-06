Berlīnē šovasar tiks izstādīts apskatei Austrijas rakstnieka Franca Kafkas slavenā, bet nepabeigtā romāna "Process" manuskripta oriģināls, trešdien paziņoja muzejs "Martin-Gropius-Bau".

Muzejs parādīja presei 171 lappusi garo manuskriptu, kas ievietots īpaši konstruētā vitrīnā, kura to pasargā no gaismas un gaisa. No piektdienas tas būs publiski apskatāms šajā muzejā.

Šis romāns, kas ir viens no visvairāk tulkotajiem vācu literatūras darbiem, atspoguļo galvenā varoņa Jozefa K. centienus izbeigt tiesas procesu, kas pret viņu sākts, lai arī viņš neko nav noziedzies. Viņam tā arī netiek paskaidrots, par ko viņu grasās tiesāt.

Kafka sāka rakstīt šo romānu 1914.gadā, kad viņš pārdzīvoja kopdzīves izjukšanu ar Feliciju Baueri, dzīvojot viesnīcā "Askanischer Hof", kas atrodas tieši pretī tagadējam muzejam "Martin-Gropius-Bau".

"Mums ir prieks, ka varam izstādīt šo manuskriptu tik tuvu vietai, kas sākotnēji rosināja tā rašanos," sacīja Vācu literatūras arhīva direktors Ulrihs Raulfs.

Raulfa vadītais arhīvs, kas atrodas Marbahas pilsētā, 1988.gadā nopirka šo manuskriptu izsolē, pateicoties ziedojumiem un valsts finansējumam, samaksādams tolaik rekordlielu summu – 3,5 miljonus vācu marku.

Interesenti līdz 28.augustam varēs apskatīt romāna manuskriptu, paskaidrojošas piezīmes, pēc šī romāna 1962.gadā uzņemtu ASV režisora Orsona Velsa filmu, kā arī fotogrāfijas no Klausa Vāgenbaha kolekcijas.