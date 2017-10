Bukera prēmija daiļliteratūrā piešķirta Džordžam Saundersam

Foto: AFP/Scanpix

Mana Bukera prēmija daiļliteratūrā (Man Booker Prize for Fiction) otrdien, 18. oktobrī, Londonā tika piešķirta amerikāņu rakstniekam Džordžam Saundersam par romānu "Lincoln in the Bardo" ("Linkolns bardo").