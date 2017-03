Latviešu dzejnieks un atdzejotājs Arvis Viguls izvēlēts kā viens no būtiskajiem un interesantajiem mūsdienu Eiropas autoriem, iekļūstot nozīmīgajā "New Voices from Europe" ("Jaunas balsis no Eiropas") atlasē, 16. martā paziņoja literāro organizāciju tīkla "Literature Across Frontiers" ("Literatūra pāri robežām") pārstāvji.

Paziņojums izskanēja Starptautiskajā Londonas grāmatu tirgū (The London Book Fair), kurā ar nacionālo grāmatniecības stendu un dažādiem pasākumiem piedalās arī Latvijas delegācija.

Sarakstā iekļauti gan dzejnieki un romānu autori, gan tulkotāji un dramaturgi. Līdzās Vigulam sarakstā ierindoti vēl deviņi citi autori no vairākām Eiropas valstīm – Manuels Asturs (Manuel Astur) no Spānijas, Asja Bakiča (Asja Bakić) no Bosnijas un Hercegovinas, Šarlote Van den Breka (Charlotte Van den Broeck) no Beļģijas, Sofija Divrī (Sophie Divry) no Francijas, Andrejs Dosa (Andrei Dósa) no Rumānijas, Steinuna G. Helgadotira (Steinunn G Helgadóttir) no Islandes, Klīrs Gvins Luiss (Llŷr Gwyn Lewis) no Velsas, Bronka Novicka (Bronka Nowicka) no Polijas, kā arī Natālija Ronvū (Nathalie Ronvaux) no Luksemburgas.

Turpmāko mēnešu laikā paredzēts tulkot un publicēt sarakstā nonākušo autoru darbus, kā arī izplatīt un popularizēt viņu grāmatas gan digitāli, gan literāros pasākumos. Visi desmit nosauktie autori tiksies nākamnedēļ Barselonā, kur no 22. līdz 26. martam norisinās "Kosmopolis" literārais festivāls. Tur viņi uzstāsies kopīgos lasījumos, piedalīsies paneļdiskusijās, kā arī strādās ar literatūras aģentiem un izdevējiem.

"New Voices from Europe" saraksts tiek izziņots otro reizi. "Mēs izvēlējāmies savu pirmo autoru desmitnieku 2016. gadā," Londonas grāmatu tirgū atklāja "Literature Across Frontiers" direktore Aleksandra Buhlere. "Gada laikā šie autori noteikti ir kļuvuši atpazīstamāki starptautiskajā literatūras ainavā. Mēs ar nepacietību gaidām iespēju strādāt ar 2017. gadā izvēlētajiem autoriem, lai viņu radošo darbu atklātu plašākam lasītāju lokam."

Autorus izvēlējās nozares profesionāļu žūrija, kurā darbojas gan prestižu literāru festivālu pārstāvji, gan literāru iestāžu vadītāji.

"New Voices from Europe" saraksta sastādītāju mērķis ir izcelt Eiropas valstu literatūras daudzveidību, pievēršot uzmanību gan dažādiem literatūras žanriem, gan Eiropas tirgū mazāk pārstāvētām valodām.

"New Voices from Europe" saraksta veidošanu rīko projekts "Literary Europe Live" un "Literature Across Frontiers" ("Literatūra pāri robežām").

Jau vēstīts, ka no 14. līdz 16. martam Lielbritānijas galvaspilsētā norisinās Starptautiskais Londonas grāmatu tirgus. Tāpat ziņots, ka tirgus noslēguma dienā, 16. martā, Polija nodos goda viesu titulu Baltijas valstīm. Svinīgajā ceremonijā piedalīsies Baltijas valstu vēstnieki, arī Latvijas vēstniece Londonā Baiba Braže.