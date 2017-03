'Delfi' no Londonas Grāmatu tirgus: Latvijas pieredze uz pasaules skatuves

Foto: Toms Harjo

Tuvojoties Olimpijas angāram Rietumkensingtonā, vienam no Londonas lielākajiem izstāžu centriem, acis piesaista gaišzilas izkārtnes ar uzrakstu "Estonia-Latvia-Lithuania. Events Programme. The London Book Fair 2018". Lai arī šogad Starptautiskā Londonas Grāmatu tirgus centrā ir Polija, nākamā gada goda viesiem – Baltijas valstīm – arī tiek veltīta īpaša uzmanība. Tā Latvijas komandai ir reta iespēja un liela atbildība – izlūkot, sagatavoties, pārsteigt. Ar ko Latvija izceļas vienā no pasaules nozīmīgākajiem notikumiem grāmatniecības nozarē, cik reālas ir iespējas nodrošināt veiksmīgu latviešu literatūras eksportu un kādi ir obligāti līdz simtgadei izdarāmie darbi? To klātienē no 14. līdz 16. martam bija iespēja izsvērt arī portālam "Delfi".