Visās paaudzēs lasītajam dzejniekam Eduardam Veidenbaumam šā gada 3. oktobrī tiks svinēta 150. jubileja. Aicinot sabiedrību dot savu ieguldījumu Veidenbauma dzejas popularizēšanā, no 1. septembra līdz 30. novembrim ikvienam ir iespēja iesaistīties akcijā "Skandē Veidenbaumu". Īpaši šai akcijai veidota audioierakstu kabīne jeb "Veidenbauma studija", kas atradīsies LNB pirmajā stāvā, netālu no centrālās ieejas. Kabīnē varēs izvēlēties kādu Veidenbauma dzejoli, nolasīt to skaļi un ierakstu saglabāt kā simbolisku atzinību 19. gadsimta beigu latviešu dzejas zvaigznei.

Piedalīties akcijā iespējams ne tikai apmeklējot "Veidenbauma studiju" LNB. Ikviens varēs veikt audioierakstu savā datorā vai mobilajā ierīcē un augšupielādēt akcijas vietnē lasi.literatura.lv. Šajā vietnē būs iespēja sekot statistikai, lai noskaidrotu akcijas populārāko Eduarda Veidenbauma dzejoli, kā arī balsot par sev tīkamāko dzejas skandējumu.

Audiokabīne būs arī daļa no mūsdienu kultūras foruma "Baltā nakts" programmas

Akciju organizē LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LU LFMI) ES ERAF finansētā projektā "Stiprinot zināšanu sabiedrību" (Nr. 1.1.1.1/16/A/040) ietvaros. Projekta mērķis ir izstrādāt virtuālu pētniecības un sabiedrības iesaistes laboratoriju un informācijas analīzes rīkus pētījumu veikšanai digitālajās humanitārajās zinātnēs, iesaistīt sabiedrību kopīgu zināšanu radīšanā un padarīt publiski brīvi pieejamu, ērti lietojamu apjomīgu kultūras datu kopumu pētniecībai un vispārējai izziņai.

Jau iepriekš ziņots, ka LU LFMI jau realizējis un joprojām realizē vairākas nozīmīgas sabiedrības iesaistes akcijas saistībā ar kultūrvēsturisko mantojumu, piemēram, folkloras materiāla digitālās krātuves papildināšanu akcijās "Simtgades Burtnieks" un "Valodas talka".