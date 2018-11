Dzejnieks 'par excellence'. Ojāram Vācietim – 85

Otrdien, 13. novembrī, par tautas sirdsapziņu dēvētajam dzejniekam Ojāram Vācietim apritētu 85 gadi. Viņš arvien ir viens no spožākajiem un arīdzan pretrunīgi vērtētajiem latviešu autoriem, bez kura daiļrades 20. gadsimta rakstniecība nav iedomājama. Viņa nevardarbīgā pretošanās burtiski spraucās ārā no dzejas rindām un, paliekot nepamanīta cenzūrai, ar spēcinošu cerības malku dzirdīja izslāpušos un nogurušos, un turpina to darīt aizvien. Viņa atstātais literārais mantojums ir pārlaicīgs.

Ojārs Vācietis ir dzimis 1933. gada 13. novembrī Trapenes pagasta "Dumpjos" kalpu – Otto Rūdolfa Vācieša un Bertas Albīnas Vācietes (dzimusi Jēgere) – ģimenē. 1936. gada 19. janvārī pasaulē nāca Ojāra brālis Imants. Vācietis skolojās Trapenes pamatskolā un Gaujienas vidusskolā, kas 1984. gadā nodēvēta dzejnieka vārdā, bet 1986. gadā dzejas dienās pie skolas tika atklāts tēlnieces Gaidas Grundbergas radītais piemineklis, kas veltīts Ojāram Vācietim. Savukārt 1997. gadā kā dāvanu 75. jubilejā no Gaujienas pagasta un trimdinieces Rutas Antones-Osīts (viņas tēvs Jānis Osīts bija skolas direktors) saņēma skolas karogu, ko rotā Vācieša dzejas rindas: "No Tevis, tāpat kā no bērnības savas, Mēs nevaram aiziet nekad." Šajā skolā arīdzan mācījies rakstnieks Visvaldis Lāms, kurš Vācieti dēvējis par dzejnieku "par excellence" (izcils – franču val.).

Pēc tam 1952. gadā studijas Vācietis turpināja Latvijas Valsts Universitātes (LVU) Vēstures un filoloģijas fakultātē Latviešu valodas un literatūras nodaļā, paralēli turpinot rakstīt un publicēt dzeju. Tiesa, studijas viņš pārtrauca 5. kursā, neaizstāvēdams diplomdarbu. Vācieša pirmais dzejolis "Miera balss" 1950. gadā bija publicēts Apes rajona laikrakstā "Sarkanā Ausma". Pēcāk strādājis laikrakstā "Literatūra un Māksla", žurnālos "Liesma", "Bērnība" un "Draugs", kā arī Rīgas kinostudijā par redaktoru. 1956. gadā dzejnieks uzņemts Rakstnieku savienībā.

Kā pēcāk, komentējot dēla iedvesmu un dzejnieka misiju, atklāja viņa mamma Berta Vāciete, viņasprāt, dzejoļi Vācietim radušies "(..) no trūkuma un grūtuma, kas piedzīvots. Dzīvē tā ir bijis – ne izsacīt." Tajā pašā laikā viņš mazotnē saņēmis daudz labestības un optimisma, kas veidoja viņa raksturu un attieksmi pret cilvēkiem un pasauli.