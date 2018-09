Egona Līva piemiņas balvu 'Krasta ļaudis' saņēmusi Aivara Freimaņa grāmata 'Katls'

Egona Līva piemiņas balvu "Krasta ļaudis" un prēmiju 1000 eiro apmērā ieguvusi rakstnieka un kinorežisora Aivara Freimaņa (1936–2018) grāmata "Katls". Balvas pasniegšanas ceremonija notika 15. septembrī, Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars".

Balvu saņemt bija ieradies viņa mazdēls Ingmārs Freimanis un mazmazdēls Eižens Freimanis.

Nominācijā "Par labāko skolu jaunatnes literāro darbu" pirmo vietu, Egona Līva piemiņas balvu "Krasta ļaudis" un prēmiju 300 eiro apmērā ieguva Dāvids Rubens par radošo darbu "Mūsu mantojums – brīvība". Otro vietu un prēmiju 200 eiro apmērā saņēma Anna Paula Spriedēja par radošo darbu "Tur, kur tava sirds". Savukārt, trešo vietu un prēmiju 100 eiro apmērā saņēma Agnija Lazdiņa par radošo darbu "Nekad nav par vēlu".

Kā akcentē pasākuma rīkotāji, šis bijis bagāts gads, jo līdztekus iesniegtajiem 10 jauniešu literārajiem darbiem konkursam tika pieteiktas 17 grāmatas, kas ir pēdējo gadu lielākais iesniegto darbu skaits.

"Lai kaut mazliet raksturotu to plašo emociju gammu, ko esmu guvis šī gada konkursa darbus lasot, gribu minēt vienu vārdu – asaras. Jā tieši asaras - no smaga kamola kaklā un skumju asarām acu kaktiņos līdz asarām, kas no smiešanās šķīst uz visām pusēm," stāsta Nauris Lazdāns, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Kultūras pārvalde" vadītāja vietnieks, piemiņas balvas "Krasta ļaudis" žūrijas loceklis.

Egona Līva piemiņas balvas sadarbības partneri bija sagādājuši dažādas pārsteiguma balvas. Liepājas Universitātes specbalva tika pasniegta rakstniecei Ingunai Ulai Cepītei par grāmatu "Ulsiks". Savukārt, projekta "Piejūras pilsētu literārā akadēmija" specbalvu saņēma Andris Akmentiņš par grāmatu "Skolotāji" par plašu un ietilpīgu latvieša garaspēka un pozitīvisma atainojumu, piedāvājot trāpīgu 50. – 60. gadu dramatisko norišu vērojumu, Liepājas Rotari kluba specbalvu par dokumentālu stāstu kā augstvērtīgu kultūrvēsturisku liecību, atklājot zvejnieka dzīvi piekrastē, mīlestību uz jūru, kā arī jūrniecības attīstību kopumā" saņēma Otomāra Kalpiņa grāmata " Sāļumā. Ragaciema jūras karaļa stāsts", balvu no Liepājas Speciālās Ekonomiskās Zonas pārvaldes saņēma Baiba Šuvcāne par grāmatu "Lībiešu krasts. No Ovišiem līdz Melnsilam".

Liepājas Kultūras pārvalde katram jaunietim dāvāja īpašu Egona Līva piemiņas balvas "Krasta ļaudis" zibatmiņu, kurā apkopoti visi šogad iesniegtie jaunatnes literārie darbi.

Egona Līva piemiņas balvu "Krasta ļaudis" pasniedz ar mērķi veicināt interesi par latviešu literatūras klasiķi Egonu Līvu un viņa literāro mantojumu un devumu jūrniecības popularizēšanā. Konkurss aktualizē latviešu autoru darbus un akcentē jaunāko devumu latviešu literatūrā.

Piemiņas balva "Krasta ļaudis" tradicionāli tiek pasniegta par godu latviešu literatūras klasiķim un kinoscenāristam Egonam Līvam. Rakstnieks ir nesaraujami saistīts ar Liepāju, jūru un tās tematiku. Par to vēsta viņa darbi, kuros viņš allaž aicinājis būt savas zemes patriotiem, neaizmirst jūrniecības nozīmi latviskuma saglabāšanā un valstiskuma nosargāšanā. Lai veicinātu interesi par rakstnieka literāro mantojumu un atbalstītu radošo jaunrades procesu rakstniecībā, reizi gadā tiek pasniegta balva.

Egona Līva piemiņas balvas konkursu "Krasta ļaudis" organizē Liepājas pilsētas Kultūras pārvalde sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību un Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociāciju.