Dzejniekam Eduardam Veidenbaumam šā gada 3. oktobrī tiks svinēta 150. jubileja. Aicinot sabiedrību dot savu ieguldījumu Veidenbauma dzejas popularizēšanā, no 1. septembra līdz 30. novembrim ikvienam ir iespēja iesaistīties akcijā "Skandē Veidenbaumu". Īpaši šai akcijai veidota audioierakstu kabīne jeb "Veidenbauma studija", kas atradīsies LNB pirmajā stāvā, netālu no centrālās ieejas. Kabīnē varēs izvēlēties kādu Veidenbauma dzejoli, nolasīt to skaļi un ierakstu saglabāt kā simbolisku atzinību 19. gadsimta beigu latviešu dzejas zvaigznei.

Piedalīties akcijā iespējams ne tikai apmeklējot "Veidenbauma studiju" LNB. Ikviens varēs veikt audioierakstu savā datorā vai mobilajā ierīcē un augšupielādēt akcijas vietnē lasi.literatura.lv. Šajā vietnē būs iespēja sekot statistikai, lai noskaidrotu akcijas populārāko Eduarda Veidenbauma dzejoli, kā arī balsot par sev tīkamāko dzejas skandējumu.

Audiokabīne būs arī daļa no mūsdienu kultūras foruma "Baltā nakts" programmas.