Tas ir stāsts par nevaldāmo fantāzijas skrējienu, ko bērnā izraisa klavieres, melnbaltie taustiņi un iespēja radīt skaņas. Pirms sākt spēlēt klavieres, bērni spēlējas ar klavierēm: te rūc lācis, tur čivina putniņš. Bet šajās klavierēs dzīvo trakulīgs un veikls zirgs. Tas nekas, ja zēna rotaļas ar zirgu no malas kādam šķiet haotiska trokšņošana, kad vajadzētu prātīgi spēlēt gammas un skolotājas uzdotos skaņdarbus.

"Rakstot skatījos uz vecām klavierēm, ar kurām kopā esmu bijusi no pirmās savas dzīves dienas. Bērnībā tās pētīju ne tikai no ārpuses vien, un ne tikai iztēlojos, kas tajās varētu slēpties, bet arī pati tur šo to slēpu, vecākiem nezinot," stāsta Inese Zandere. "Bet stāstiņā gribējās paslēpt arī priekštatus par atšķirīgiem ritmiem un tempiem, izmantojot dažādās zirgu gaitas - dabiskas un trenētas, ar noteiktu kāju likšanas secību un piesitienu skaitu. Trenēta zirga kāju kustības noteikti līdzinās pareizu pirkstu izvēlei klavierspēlē. Tomēr šim zirgam un šim puikam tas nav galvenais - pats svarīgākais ir iztēles brīvība."

Māksliniece Anna Vaivare, kas profesionāli strādā arhitektūrā un bieži publicē komiksus antoloģijā "š!", bērnu grāmatu ilustrācijā ienāca samērā nesen, taču spilgti un ar panākumiem. Ilustrācijas "Liels un mazs" izdotajam Leona Brieža dzejoļu krājumam "Saputrotā putra" viņai 2016. gadā atnesa Jāņa Baltvilka balvu bērnu grāmatu mākslā. Māksliniecei raksturīgas enerģiskas, spēcīgas krāsas, asi guašas un akvareļa triepieni, dinamiska kompozīcija, neparasti skatupunkti un iejūtīgs vērīgums. Abas grāmatas "Zirgā" autores šoreiz iedvesmoja un kopā saveda platformas "Latvian Literature" projekts "The Horse. Latvian Authors & Illustrators Catalogue", kuram īpaši sacerētus stāstiņus un ilustrācijas radīja 20 latviešu rakstnieki un 20 ilustratori.

Bilžu grāmatas dizainu veidojis Artis Briedis.