"Platās acis" ir aizkustinošs stāsts par to, kā kara bārene pēc 70 gadiem atklāj savas latviešu saknes. Grāmata sākotnēji iznākusi 2016. gadā ASV, un no angļu valodas to tulkojis Zigurds Skābardis.

Nacistu karavīri Mariju, gadu vecu mazuli, un viņas māti Solomeju sagūstīja 1944. gada martā, atriebjoties par viņas tēva Broņislava Platača līdzdalību partizānu darbībā Latgalē. Karavīri māti ar bērnu kā politiskos ieslodzītos nogādāja Rēzeknes cietumā, bet pēc tam – Salaspils koncentrācijas nometnē. Solomeju aizsūtīja uz vācu koncentrācijas nometnēm, bet Mariju uz Latvijas un Vācijas bāreņu namiem. 1949. gadā Mariju ar lidmašīnu aizveda uz ASV, kur meitenīti adoptēja amerikāņu pāris un viņa kļuva par ASV pilsoni. Līdz 70 gadu vecumam Marija neko nezināja par savu izcelsmi, jo viņas dzimto Latviju bija okupējusi Padomju Savienība. Ģimenes detektīvs Rīgā 2014. gadā uzzināja faktus par viņas vecākiem. Tas Marijai deva iespēju satikties ar vienīgo vēl dzīvo viņas tēva ģimenes locekli, Broņislava māsu Leonoru. Šis atklājumu ceļš atvēra Marijai acis, palīdzot saskatīt viņas identitāti, atbilstoši viņas uzvārdam Platačs – "platās acis".

Marija Platace Fačsa Faina (Marija Platace Futchs Fine) ir naturalizēta ASV pilsone, kuru adoptēja viņa svētība Džons un Selma Fačsi. Viņa uzauga Kolorādo un Teksasā un 1965. gadā beidza Midlendas Universitāti (Fremontā, Nebraskas štatā), iegūstot humanitāro zinātņu bakalaura grādu vēsturē. Humanitāro zinātņu maģistra grādu viņa ieguva 1970. gadā, pabeidzot Starptautisko studiju fakultāti Amerikas Universitātē Vašingtonā. Strādājot par Luterāņu baznīcas izglītības misionāri Malaizijā no 1965. līdz 1968. gadam, viņa pasniedza angļu valodu kā otro valodu, bet no 1973. līdz 1974. gadam strādāja par pasniedzēju "Taiwan Normal University" Taipejā. Darbojoties pedagoģijas jomā Vašingtonā, Kolumbijas apgabalā, viņa strādājusi par skolas administratori "Bell Multicultural High School", par ASV Izglītības departamenta konsultanti, par informācijas speciālisti Nacionālajā izglītības asociācijā un datorspeciālisti uzņēmumā "WAVE, Inc".

Marijas Fainas grāmata "Platās acis" papildina 2015. gadā "Mansardā" iznākušo vēsturnieka Jāņa Riekstiņa stāstu "Latvijas bāreņi, kuri pazaudēja savu dzimteni".

Otrdien, 15. maijā, pulksten 17.00, Rīgas Centrālajā bibliotēkā (Brīvības ielā 49/53, 2. stāvā) notiks grāmatas "Platās acis" atvēršanas svētki, kuros piedalīsies autore, grāmatas tulkotājs Zigurds Skābardis un vēsturnieks Lauris Olups.

Grāmatas atvēršanas sarīkojumi tiek organizēti arī 16. maijā Daugavpilī – Latgales Centrālajā bibliotēkā pulksten 14.00; 17. maijā Salaspilī – k/n "Rīgava" pulksten 17.00; 18. maijā Dobelē – Dobeles Novadpētniecības muzejā pulksten 16.00.