Šī gada 8. decembrī klajā tiks laista latviešu autores Zanes Zustas otra bērnu grāmata par rotaļu pūcīti - "Ucipuci domā ārpus kastes". Aizraujošā stāsta uzdevums ir jaunajai paaudzei iemācīt svarīgu dzīves gudrību - kā mainīt domāšanu, ja nevari mainīt apstākļus, portālu "Delfi" informē grāmatas izdevēji.

"Ucipuci domā ārpus kastes" ir grāmata pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Stāsts vēsta par rotaļu pūcīti Ucipuci un ir grāmatas "Ucipuci meklē mājas" sērijas turpinājums. Stāstu vizuāli atdzīvinājusi un ilustrācijas zīmējusi māksliniece Evija Timma-Novika.

Šoreiz Ucipuci piedzīvotie notikumi norisinās mājās, jo pūcīte ir laimīgi atgriezusies pie sava drauga – puisēna Kriša. Kad mājinieki no rīta dodas ikdienas gaitās, Ucipuci paliek viena un netīšām iekrīt kartona kastē, ko tur pēc spēlēšanās atstājis Kriša brālis. Nonākusi piespiedu slazdā – kļūst pikta un bēdīga, bet drīz vien tas kļūst par aizraujošu notikumu, satiekot savdabīgus mājiniekus, par kuriem Ucipuci pat nebija nojautusi. Kastē piedzīvotais pūcītei māca par to, kā mainīt domāšanu, ja nav iespējams mainīt apstākļus, spēt fantazēt, uzdrošināties un pārvarēt bailes no nezināmā.

"Arī šoreiz strādājot pie grāmatas idejas, mums bija būtiski, lai tā lasītājam ir interesanta ne tikai ar aizraujošu stāstu, bet, lai tā arī bērnus pārsteidz un māca. Grāmatai uz vāka ir piestiprināta lellīte ar kustināmiem spārniņiem, bet beigās, sekojot pirmās grāmatas veiksmīgajam paraugam, iestrādātas Ucipuci zinības. To uzdevums bērniem ir raisīt fantāziju par vienu no mistiskiem grāmatu tēliem, kura identitāti stāsts tā arī patur noslēpumā, kā arī ar dažādu optisko ilūziju attēlu palīdzību veicina lasītājus uz lietām palūkoties no dažādiem skatu punktiem – meklēt neierastus risinājumus jeb domāt ārpus kastes," stāsta grāmatas autore.

Pirmā Zanes Zustas grāmata "Ucipuci meklē mājas" tika laista klajā tieši pirms diviem gadiem – 2015. gada decembrī. Divu gadu laikā, atkārtotās tirāžās, grāmata pārdota vairāk nekā 2500 eksemplāros un tā iekarojusi bērnu sirdis visā Latvijā. Ucipuci ir sava dziesmiņa, ko radījis un iedziedājis "The Sound Poets" līderis Jānis Aišpurs ar meitu Emīliju, kā arī audioludziņa, ko ierunājušas Latvijas Radio leģendārās balsis Sandra Glāzupa un Gunārs Jākobsons. Gan dziesmiņa, gan audioluga brīvi pieejama mājas lapā.

Grāmatu izdod "Ucipuci izdevniecība".